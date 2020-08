The Old Guard : la suite du film Netflix avec Charlize Theron est bien en discussion

Il y a quelques semaines, on vous a parlé de The Old Guard, le film Netflix avec Charlize Theron. On vous a même offert notre petite critique sur le sujet. S’il ne s’agit clairement pas du film de l’année, ni d’un vrai candidat à une quelconque récompense, il a tout de même battu de nouveaux records sur Netflix, signe de son attrait auprès du grand public. Très vite, les premières rumeurs sur une suite sont apparues quand à un prolongement de l’histoire. On a même eu le droit à des idées de scénario pour un éventuel second film. Mais, rien d’officiel ne confirmait jusque-là le projet. Or, on apprend désormais que les discussions seraient bien en cours.

The Old Guard, une suite qui s’impose

Si on ne vous dira pas comment se termine le premier opus pour éviter les spoilers, une chose est sûre, l’énorme cliffangher final, permet de confirmer que le film a été imaginé avec un second épisode à l’esprit. Pour rappel, l’histoire est celle d’un groupe de guerriers quasi-immortels, dont la cheffe, jouée par Charlize Theron, lutte depuis plusieurs millénaires.

Un film bourré d’action, qui a donc rencontré son public. Or Greg Rucka, l’auteur du film, a apporté sa pierre aux nombreux débats qui se déroulent sur le sujet. Il explique donc, interrogé par Discussing Film, que le matériel présent pour un second film est déjà là et mieux encore, que les négociations sont encore en cours. On ignore simplement si Netflix validera complètement le projet.