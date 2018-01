Watch Party, une nouvelle manière de regarder des vidéos sur Facebook

Pour booster les interactions, Facebook teste une fonctionnalité qui permet de regarder de simples vidéos comme s’il s’agissait de vidéos en Live.

Rapprocher les utilisateurs avec leurs amis et les encourager à interagir au lieu d’utiliser passivement le réseau social, c’est la nouvelle obsession de Mark Zuckerberg, dont le défi pour cette année est de réparer Facebook.

Et après avoir annoncé une mise à jour de l’algorithme du fil d’actualité qui mettra en avant les publications d’amis au détriment de celles des pages de médias et de marques, Facebook lève le voile sur une nouvelle fonctionnalité appelée Watch Party.

En substance, il s’agit d’une fonctionnalité pour les groupes qui permettra aux membres de regarder des vidéos ensemble et au même moment comme s’il s’agissait d’un live (sauf qu’il se n’agit pas d’une vidéo en direct).

Aujourd’hui, une vidéo en direct génère six fois plus d’interaction par rapport aux vidéos qui ne sont pas en direct. Et l’idée de Facebook est d’utiliser ce qui rend ces directs particuliers pour produire plus d’interactions sur les simples vidéos.

Le numéro un des réseaux sociaux vient de lancer Watch Party à titre expérimental avec quelques groupes

Les administrateurs ou les modérateurs de ces groupes choisissent des vidéos publiques (en direct ou non) qui seront lancées sur la Watch Party. Les membres regardent ces vidéos en même temps, utilisant le même modèle d’interaction que celui des vidéos en direct.

Facebook a décidé d’expérimenter cette fonctionnalité sur les groupes car il s’agit d’une fonctionnalité utilisée par plus d’un milliard de personnes qui permet aux gens partageant les mêmes passions de se connecter. Au fur et à mesure que l’expérience progresse, Facebook pourra recueillir des informations sur cette fonctionnalité et l’améliorer. Le numéro un des réseaux sociaux espère plus tard déployer celle-ci à plus d’utilisateurs.

En passant, cette fonctionnalité me rappelle un peu une application sortie de l’incubateur de startups de Google et qui permet de regarder les vidéos YouTube d’une autre manière.

(Source)