We Are Social transforme les jargons publicitaires en groupes de musique

L’agence We Are Social a créé une campagne originale qui reprend la plupart des anglicismes utilisés dans la communication et la publicité en les transformant en pochettes de vinyles.

Comme de nombreux autres métiers, la communication et la publicité ont leur jargon et les expressions favorites, bien souvent composés d’anglicismes. L’agence We Are Social a décidé de mettre ces termes (techniques) sur un support plutôt original : les vinyles. Et le résultat est plutôt fun.

Détournement du jargon du marketing et de la communication

Utilisés à tout bout de champ (croyez-moi, cette expression est assez difficile à placer dans un article !), les termes de Call to action, Drive to Store, BtoBtoC ou encore Digital Mums se retrouvent parfois vides de sens et peuvent à la longue faire penser à des noms de groupe de rock qu’on retrouverait dans des bars le vendredi soir ou sur différentes places pour la fête de la musique.

Pour jouer avec ces codes, We Are Social a réalisé une campagne musicale originale en décidant de créer des faux vinyles qui reprennent tous ces termes pour un résultat surprenant et vraiment réussi. Le CTA devient ainsi une “musique engagée et engageante qui donne tellement envie de cliquer”, le BtoBtoC un “nouvel album qui fait vraiment (mais vraiment) l’unanimité” ou les Digital Mums un “groupe à voir en live. Quand elles lachent leur smartphone, ça envoie du très très lourd”. Un jargon complet à retrouver sur le compte Instagram de l’agence.

Marketing et publicité : des métiers souvent moqués

Ce n’est pas la première fois qu’une agence créative se moque gentilment des métiers de la communication, du marketing et de la publicité. On peut citer notamment la campagne Eroticom, dans laquelle le concept était d’utiliser les différents métiers de la communication pour les placer dans un titre de film pornographique inspiré des années 70 : « Le CM aime le SM » , « L’Infographiste et une Nympho » ou encore « Ébats à Ibiza pour la Team Créa ».

Au rayon des moqueries, il y avait aussi cette très bonne vidéo réalisée par l’agence Tulipes & Cie pour le compte du magazine Stratégies qui mettait en scène un publicitaire qui s’adressait à ses enfants le matin avant de partir à l’école. La vidéo date certes d’il y a plus de deux ans, mais une petite piqûre de rappel pour rire un peu ne fait pas de mal.

Dorénavant, vous hésiterez peut-être un peu avant d’employer tous ces termes marketing (et ça vaut aussi pour les startups !).