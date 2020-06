WhatsApp : des numéros de téléphone qui s’affichaient dans les résultats de recherche Google

D’après le site TechCrunch, WhatsApp vient de résoudre un problème sur sa plateforme qui aurait permis de trouver des numéros de téléphone d’utilisateurs du service de messagerie. Celui-ci a récemment été mis en lumière par le chercheur indien Athul Jayaram.

En substance, le problème était lié à la fonctionnalité « Cliquer pour discuter ». Comme l’explique la plateforme, celle-ci « vous permet de commencer une discussion avec quelqu’un sans avoir son numéro de téléphone enregistré dans le carnet d’adresses de votre téléphone. Tant que vous connaissez le numéro de téléphone de cette personne et qu’elle dispose d’un compte WhatsApp actif, vous pouvez créer un lien qui vous permettra de débuter une discussion avec elle. En cliquant sur le lien, une discussion avec cette personne s’ouvrira automatiquement. »

Mais comme l’a démontré Athul Jayaram, des liens liés à cette fonctionnalité étaient indexables par le moteur de recherche de Google. De ce fait, il suffisait de faire une recherche de type « site:wa.me » pour que Google affiche des URLs du site de WhatsApp avec des numéros de téléphone dans les résultats de recherche. Le chercheur indique également qu’il était possible d’affiner cette recherche Google en incluant des indicatifs de pays. Et il serait possible que plus de 400 000 numéros de téléphone aient été exposés de cette manière.

Les possibles conséquences ? « […] l’impact peut être des inconnus vous envoyant un message. Peut-être que ce sont des responsables marketing, des cybercriminels, des fraudeurs qui vous ciblent. En fonction de vos paramètres de confidentialité Whatsapp, si les paramètres de confidentialité sont définis pour le public, ils peuvent déjà avoir votre photo de profil, votre nom, votre statut de profil. Comme ils ont votre numéro de mobile, ils peuvent envoyer des SMS, faire des appels », lit-on dans le billet de blog de Athul Jayaram.

La bonne nouvelle, c’est que comme nous l’évoquions plus haut, WhatsApp a déjà résolu le problème, puisque les requêtes qui sont évoquées par ce chercheur indien ne permettent plus d’afficher des numéros de téléphone sur le moteur de recherche de Google.

UPDATE: Whatsapp removes all leaked links from https://t.co/qm3PdMEv2B in the Google search engine

That is 400000 Whatsapp numbers removed in Google

Web is a safer place today.

For a finding rejected by FB, Do I deserve reward?#AthulVsWhatsapp @fbsecurity @WhatsApp pic.twitter.com/gPh5zzm6I8

— Athul Jayaram (@athuljayaram) June 9, 2020