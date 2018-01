WhatsApp lance son application Business pour les PME

L’application Business de WhatsApp permet d’avoir un profil professionnel, un type de compte spécial et plus tard, il sera même possible d’avoir un numéro « vérifié ».

Après avoir racheté WhatsApp, Facebook a décidé de supprimer les frais d’abonnement de l’application, rendant celle-ci complètement gratuite.

Grâce à cette gratuité totale, WhatsApp a pu atteindre plus de personnes, notamment des utilisateurs dans les pays où le paiement en ligne n’est pas encore aussi populaire qu’en Europe.

Mais en rendant cette application gratuite, Facebook a également changé son modèle économique, le but de l’entreprise étant de faire de ce service de messagerie un outil de communication entre clients et entreprises (similaire au modèle de Messenger).

Par ailleurs, aujourd’hui, WhatsApp lance WhatsApp Business, une application Android pour aider les PME à mieux communiquer avec leurs clients

« À travers le monde, WhatsApp est utilisé pour contacter des petites entreprises et les commerçants du coin, du site de vente en ligne de vêtements en Inde aux vendeurs de pièces détachées automobiles au Brésil. WhatsApp n’a cependant au départ pas été conçu pour les entreprises et nous voulons y remédier, en proposant un produit plus adapté aux entreprises », explique le service dans un billet de blog.

Un compte WhatsApp professionnel

Disponible gratuitement sur Android en Indonésie, en Italie, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis dès aujourd’hui, WhatsApp Business arrivera dans le reste du monde dans les semaines qui viennent.

Cette appli permettra aux PME d’avoir des profils professionnels, avec des informations utiles comme l’adresse ou le site web, et un type de compte spécial. « Les clients sauront qu’ils communiquent avec une entreprise car cette dernière sera enregistrée comme Profil professionnel. Au fil du temps, certaines entreprises disposeront de Comptes vérifiés lorsqu’il aura été vérifié que le numéro de téléphone du compte correspond à celui de l’entreprise ».

Outre cela, WhatsApp donne aussi accès à des statistiques de messagerie ainsi qu’à des fonctionnalités telles que les messages d’absence ou les réponses rapides, pour répondre facilement aux questions les plus fréquentes.

Pour le moment, tout est gratuit. Mais plus tard, WhatsApp trouvera sûrement un moyen de générer des revenus grâce aux activités des PME qui utilisent son application.