WhatsApp pourrait se lancer dans les transferts d’argent en décembre

Après Google, Facebook pourrait se lancer dans le marché des micro transactions en Inde, via une nouvelle fonctionnalité de son application de messagerie WhatsApp. Actuellement, cette application compterait 200 millions d’utilisateurs dans le pays.

Après Messenger, Facebook pourrait également proposer une fonctionnalité de micro transactions sur son autre application de messagerie WhatsApp. Pour le moment, rien d’officiel. Mais d’après le site indien Factor Daily, qui est relayé par Indian Express et par Business Insider, WhatsApp commencerait à déployer cette fonctionnalité dès le mois de décembre en Inde. Ce site aurait également appris que WhatsApp collabore avec les trois plus grandes banques indiennes pour le lancement de celle-ci.

Comme sur Messenger, le paiement sur WhatsApp permettrait aux utilisateurs de transférer de l’argent, sans avoir à quitter l’interface de messagerie. Pour l’utiliser, une fois que la fonctionnalité sera lancée, l’utilisateur appuierait sur un symbole de « roupie » (la monnaie indienne) qui se trouve parmi les options de pièces jointes. Après avoir cliqué dessus, l’utilisateur peut envoyer de l’argent ou bien en réclamer. De son côté, le bénéficiaire aurait le choix entre accepter ou refuser une transaction.

Si pour le moment, l’info est à prendre avec les pincettes d’usage, elle semble assez pertinente

Comme le note Business Insider, l’Inde compte 200 millions d’utilisateurs de WhatsApp, et est de ce fait le plus gros marché de l’application de messagerie instantanée.

Le lancement de cette fonctionnalité pourrait aussi représenter une nouvelle menace pour les acteurs locaux. Au mois de septembre, Google a lancé Tez, une application de transfert d’argent, en Inde. Et selon le Times of India, la firme de Mountain View y compterait déjà 7,5 millions d’utilisateurs pour sa nouvelle application Android. Et sa part de marché au mois d’octobre aurait été de 67 %.