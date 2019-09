Will Smith et Martin Lawrence s’illustrent pour la première fois dans Bad Boys For Life

Après une longue attente de 16 années, c’est aujourd’hui que nous avons droit aux premières images officielles de Bad Boys 3 que l’on pourra appeler « Bad Boys For Life ». Un plaisir non dissimulé de retrouver Will Smith et Martin Lawrence dans leur rôle de super flics à Miami. Cette fois, c’est officiel, Mike Lowrey et Marcus Burnett sont de retour pour une dernière fois !

Bad Boys For Life

Cela fait environ dix ans que les premières rumeurs circulent autour d’une potentielle suite de Bad Boys. Après le succès des deux premiers opus (Bad Boys en 1995 et Bad Boys II en 2003), les fans attendaient avec impatience un troisième opus pour mettre fin aux aventures de Mike (Will Smith) et de Marcus (Martin Lawrence). Plus tôt dans l’année, Bad Boys 3 fut enfin confirmé, et pour fêter cette rentrée 2019, Sony Pictures, Columbia, et Overbrook Entertainment dévoilent la première bande-annonce officielle de Bad Boys For Life.

Au programme de cet ultime opus, Marcus est en plein doute et souhaite raccrocher. Voilà près de 21 ans que le duo brille à Miami et il est l’heure d’arrêter afin que l’on ne garde pas en tête l’image des « flingueurs en t-shirt moulant ». Mike et Marcus se lancent donc dans leur dernière aventure ! Marcus est désormais inspecteur de police tandis que Mike traverse la crise de la quarantaine.

Pour le moment, pas grand-chose sur le synopsis si ce n’est qu’un mercenaire albanais semble devenir une menace pour la ville. Petit détail, Mike et Marcus ont tué le frère de ce mercenaire. C’est donc autour de cette trame que le film devra séduire les fans. De ce que nous pouvons voir dans cette bande-annonce, c’est plutôt bien parti. Humour, courses-poursuites, fusillades, des cascades, des explosions, et bien entendu la fameuse musique « Bad Boys », l’esprit de la saga semble être vraiment au rendez-vous.

Après les 415 millions de dollars des deux premiers films au box-office, c’est un nouveau défi pour ce troisième film. De plus, ce n’est plus Michael Bay aux commandes, mais le duo de jeunes cinéastes belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah. Les mêmes qui sont également sur le projet du Flic de Beverly Hills 4 avec Eddie Murphy depuis 2 ans. Rendez-vous le 22 janvier 2020 pour voir si cette suite est à la hauteur des premières aventures de Mike et Marcus !