Windows 10: plus que quelques jours pour migrer gratuitement

Si votre ordinateur tourne encore sous Windows 7 ou 8, vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour faire la migration vers Windows 10 de façon gratuite.

C’est une astuce qui a fait les beaux jours de tous ceux qui mettent du temps à se décider. Officiellement, le programme « Get Windows 10 » avait pris fin le 29 juillet 2016. Mais, Microsoft avait laissé une ouverture pour les indécis. Il était en effet possible de profiter de l’extension offerte aux personnes utilisant les technologies d’assistance.

Derniers jours pour une mise à jour gratuite et facile vers Windows 10

Un usage détourné du système car comme l’expliquait un porte-parole de l’entreprise : « Nous ne limitons pas l’offre de mise à niveau gratuite à des technologies d’assistance spécifiques. Si vous utilisez une technologie d’assistance sur Windows, vous pouvez bénéficier de l’offre de mise à niveau gratuite. Ceci dit, elle n’est pas destinée à être une solution de contournement pour les personnes qui n’utilisent pas de technologie d’assistance et qui ont manqué la date limite pour l’offre gratuite. »

Ceux-ci avaient le droit de faire la migration gratuitement sans limite de temps, comme l’indiquait depuis longtemps la page de la FAQ. Microsoft a finalement mis fin à l’exception. On peut désormais y lire « L’offre de mise à niveau pour l’accessibilité expire le 31 décembre 2017. »

Des alternatives seront-elles encore possibles ?

Les utilisateurs pouvaient donc indiquer souffrir d’un handicap pour bénéficier d’une migration rapide et gratuite. Mais c’est fini et ce changement pourrait bien être lourd de conséquence, notamment économiques. Toutefois, on peut imaginer qu’un utilisateur ayant résisté à cette migration depuis aussi longtemps ne compte pas se décider à seulement quelques jours de l’échéance.

Attention toutefois, si vous passez les derniers jours de l’année loin de toute connexion Internet, tout pourrait bien ne pas être perdu pour vous. Un code d’activation était jusque-là généré de façon automatique si vous réalisiez une migration depuis du matériel plus ancien (Windows 7 ou Windows 8/8.1). Microsoft n’a pas indiqué si cette option serait conservée ou non.

Il devrait encore être possible d’utiliser l’outil de création média selon le site Wccftech. Pour rappel, Windows 10 Home coûte 145 € et la version Pro 259 €. Prendre quelques instants avant la fin de l’année pourrait valoir le coup, surtout si votre ordinateur est équipé d’une version précédente non officielle de l’OS.