WordPress.com accepte désormais les thèmes et les plugins tiers

Les utilisateurs de WordPress.com peuvent maintenant utiliser des thèmes et des plugins tiers, à condition de souscrire à son abonnement payant.

Utiliser WordPress.com (la solution hébergée par Automattic) est bien plus simple qu’utiliser le code de WordPress.org (la solution open source à installer sur son serveur). Cependant, l’inconvénient de WordPress.com, c’est le manque de personnalisation, par rapport à la version open source.

Par exemple, sur un blog utilisant le code de WordPress.org, on a accès à un large choix de thèmes et de plugins tiers (gratuits ou payants) tandis que sur WordPress.com, les choix sont très limités.

En effet, Automattic vient d’annoncer le support de ces éléments tiers sur son service payant WordPress Business. « Vous pouvez ajouter des plugins tiers et des thèmes construits par la communauté WordPress », explique la société dans un billet.

We have great news to share! https://t.co/eRvNKWaolr business now supports plugins and third-party themes. Get #PoweredbyWordPress today. pic.twitter.com/iGtQVOojJU

— WordPress.com (@wordpressdotcom) August 7, 2017