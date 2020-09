Des pirates informatiques exploitent une faille WordPress, plus de 350 000 sites concernés

Des chercheurs ont annoncé la découverte d’une faille de sécurité critique qui concerne WordPress. Celle-ci vise plus spécifiquement File Manager, un plugin du CMS qui comptabilise plus de 700 000 installations actives à ce jour. Sur ce chiffre, 52% des utilisateurs seraient concernés, rapportent les chercheurs.

Sal Aguilar, un entrepreneur chargé de la sécurité des sites web a indiqué sur Twitter il y a quelques heures pour évoquer la vulnérabilité : « Oh m*rde !!! La vulnérabilité du gestionnaire de fichiers WP est SÉRIEUSE. Elle se propage rapidement et je vois des centaines de sites être infectés. Des logiciels malveillants sont téléchargés vers /wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files ».

Oh crap!!! The WP File Manager vulnerability is SERIOUS. Its spreading fast and I'm seeing hundreds of sites getting infected. Malware is being uploaded to /wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files #WordPress #WordPressMalware #Malware #webhosting #wordpresssecurity

— S.Aguilar (@RipeR81) September 2, 2020