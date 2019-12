WordPress.com veut vous aider à gagner de l’argent grâce aux contenus payants

Si la plupart des créateurs de contenus en ligne optent pour la publicité pour générer des revenus, certains se tournent vers d’autres modèles, comme les contenus payants via un abonnement. Et grâce à une fonctionnalité lancée il y a un mois par WordPress.com, la mise en place de ces systèmes d’abonnement devient plus facile.

Cette fonctionnalité est disponible pour les sites hébergés par WordPress.com qui utilisent l’une de ses offres payantes, ainsi que pour les sites qui utilisent le CMS WordPress sur un autre hébergement, mais avec l’outil Jetpack.

Via son programme « Earn », WordPress.com proposait déjà différents moyens pour les blogueurs de générer des revenus, par exemple par le biais des paiements simples ou via les ventes de biens physiques ou virtuels.

Et depuis le mois de novembre, les « paiements récurrents » s’ajoutent aux options de monétisation disponibles sur la plateforme. Avec cette option, il est par exemple possible de vendre un accès à une newsletter réservée aux membres payants.

Une nouvelle façon de générer des revenus pour WordPress.com ?

Mais bien entendu, le service n’est pas gratuit. En fonction de l’offre utilisée, WordPress.com prélève une part de 2 à 8 % sur les paiements.

Et comme les opérations se font via le service Stripe, celui-ci prélève également 2,9 % + 0,30 dollar.

Sinon, il semblerait que pour le moment, cette fonctionnalité ne soit encore disponible que pour les créateurs anglophones. En effet, sur la version française de sa rubrique d’aide, WordPress.com indique que le bouton pour les paiements récurrents « est actuellement en cours de développement et est testé sur Longreads.com. »