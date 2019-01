WordPress et Google joignent leurs forces pour soutenir les startups media

Automattic, la société qui est derrière le CMS WordPress, vient d’annoncer un nouveau projet baptisé Newspack, dont le but est d’aider les médias en ligne à se développer, sans se soucier de la monétisation, ni de la partie technique.

« Beaucoup de startups média ont des difficultés avec la complexité des choix de technologies, du développement, de l’hébergement, de la sécurité, ce qui peut constituer un obstacle à la génération de revenus », lit-on dans un communiqué. Le but de Newspack est de proposer une plateforme de publication et de monétisation qui aidera les médias à contourner ces obstacles, pour se focaliser sur leurs cœurs de métier.

Google parmi les soutiens du projet

Actuellement, Automattic a pu obtenir un financement de 2,4 millions de dollars, dont 1,2 millions de dollars provenant de Google, via le projet Google News Initiative. Pour la firme de Mountain View, « les journalistes devraient écrire des articles et couvrir leurs communautés, sans se soucier de la conception de sites Web, de la configuration de systèmes de gestion de contenu ou de la construction de systèmes de commerce. Leur plate-forme d’édition devrait résoudre ces problèmes pour eux ». En substance, il devrait s’agir d’une sorte de WordPress avec des solutions taillées sur mesure pour les éditeurs.

The Lenfest Institute for Journalism participe à hauteur de 400 000 dollars, ConsenSys contribue à hauteur de 350 000 dollars et la John S. and James L. Knight Foundation contribue à hauteur de 250 000 dollars.

Mi-2019, une preuve de concept sera utilisée par une douzaine d’organisations. Puis, en 2020, 60 sites pourront utiliser Newspack.

Durant la phase de développement, ce sera gratuit. Mais par la suite, les médias devront payer 1 000 à 2 000 dollars par mois afin d’utiliser Newspack.