WordPress : meilleure plateforme de blog pour le SEO selon Matt Cutts

Pour changer, je ne vais pas vous présenter une application mais j’ai traduit un article de l’excellent blog HowToMakeMyBlog (avec l’accord de son auteur).

La conférence WordCamp, consacrée à WordPress, avait lieu à San Francisco le 30 mai 2009 et plus de 700 blogueurs de plus de 30 pays du monde entier étaient présents.

L’une des présentations les plus attendues était celle de Matt Cutts, sur le sujet « pourquoi WordPress est la meilleure plateforme de blog au niveau du SEO ?« . Pour information, Matt Cutts est employé par Google et à la tête de l’équipe Web Spam.

WordPress, un « excellent choix » pour le SEO

Matt Cutts a fait l’éloge de WordPress pour être un excellent choix pour une plateforme de blog performante pour le référencement. WordPress règle automatiquement de nombreux problèmes de SEO que les blogueurs pourraient avoir. C’est un logiciel formidable qui facilite l’indexation de votre blog et règle 80 à 90% des aspects relatifs au SEO, ce qui constitue le premier obstacle à franchir pour quiconque qui entreprend la création d’un business en ligne populaire.

Le SEO vu par Google

Google se soucie de la pertinence de l’information et la réputation. Ce que vous souhaitez, c’est que votre blog devienne un site de renom avec des contenus pertinents en rapport avec votre thème.

La réputation est externe, c’est ce que les gens disent de votre blog et comment ils vous lient depuis leurs blogs, leurs sites Web et les réseaux sociaux. Pour gagner une bonne réputation et de bons liens, de haute qualité, le partage du contenu fait la différence. Publiez des vidéos sur votre blog. Les vidéos sont facilement partageables, elles se propagent rapidement et ont tendance à être bien placé dans les résultats Google. Ce n’est pas le nombre de liens qui pointent vers votre blog qui compte, mais leur qualité et leur importance.

La pertinence est interne, c’est ce que vous rédigez sur votre blog. Pour être pertinent, vous devez penser c’est que les personnes que vous ciblez tapent dans Google pour tomber sur vos articles. Pensez en anglais courant, dans un langage que les personnes que vous ciblez parlent. Utilisez Google Keyword Tool pour trouver la popularité des différents mots-clés. Quand vous connaissez des mots-clés que vous voulez cibler, intégrez-les naturellement dans le contenu de vos articles.

Le conseil de Matt Cutts est de ne pas se préoccuper des petites choses, mais de passer du temps à l’écriture de contenu intéressant et ciblé que vos visiteurs pourront partager et lier.

Ce que vous pouvez faire pour optimiser WordPress pour les moteurs de recherche

Créer une redirection permanente de votre nom de domaine. Choisissez le sous-domaine par défaut (avec ou sans www) en redirigeant le sous-domaine non choisi vers l'autre (si vous choisissez www par défaut, domain.com devra rediriger vers www.domain.com, et vice versa).

Créer une structure personnalisée pour les permaliens de vos articles et pages. Avoir des mots-clés des titres de vos articles dans vos URLs est une étape très importante pour le positionnement sur les moteurs de recherche.

Si vous utilisez les catégories quand vous publiez des articles, vérifiez bien que les mots-clés de ces catégories sont bien renseignés.

Noter que vous pouvez avoir un titre d'article différent de l'URL elle-même. Cela peut aider à cibler quelques mots-clés supplémentaires que vous ne pourriez couvrir si le titre et l'URL étaient identiques.

Noter que vous pouvez avoir un titre d’article différent de l’URL elle-même. Cela peut aider à cibler quelques mots-clés supplémentaires que vous ne pourriez couvrir si le titre et l’URL étaient identiques.

Afficher les articles relatifs en bas de vos articles pour réduire le taux de rebond et pour augmenter le nombre de pages vues et le temps passé sur votre blog.

Matt Cutts utilise le thème Thesis sur son blog, tout en plaidant pour l'extrême flexibilité qu'il offre au sujet des CSS.

Garder toujours votre moteur de blog à jour en utilisant la dernière version pour sécuriser votre blog WordPress. Les anciennes versions de WordPress sont faciles à hacker et elles peuvent affecter négativement votre positionnement sur les moteurs de recherche.

Ce n’est écrit dans l’article de HowToMakeMyBlog mais il est aussi important de bien choisir les titres de ses articles ou encore d’installer judicieusement de bons plugins.