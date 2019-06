WWDC 2019 : clap de fin pour iTunes ?

iTunes est synonyme de résurrection pour Apple. Son avènement marque le lancement du premier iPod, qui a redressé une entreprise en chute libre, pour en faire une des sociétés les plus puissantes du monde. Le premier gros coup de Steve Jobs après son retour aux manettes repose en partie sur ce logiciel à l’origine uniquement disponible sur le Mac et indispensable pour utiliser un iPod.

Il a également été le déclencheur de l’industrie de la musique en ligne, avec l’achat de chansons pour 99 centimes changeant profondément une industrie. Mais quasiment vingt ans après son lancement en janvier 2001, iTunes est bien moins indispensable qu’avant. La musique est gérée par Apple Music, la vidéo par Apple TV, les sauvegardes des iPhone/iPad passent par iCloud et même les Podcasts ont droit à une application dédiée.

Selon Bloomberg la WWDC 2019 sera l’occasion pour Apple d’abandonner iTunes, considéré par beaucoup comme une usine à gaz, même si les choses se sont largement arrangées avec le temps. La nouvelle application Mac « Musique » devrait cependant reprendre la plupart des fonctionnalités originelles d’iTunes, mais en s’affranchissant des parties vidéo, podcast et sauvegarde de l’iPhone/iPad.

Quelles nouveautés pour la WWDC 2019 ?

Comme chaque année la conférence pour les développeurs nous donnera un aperçu pour les nouveautés logicielles pour les prochains mois, après une édition 2018 qui misait avant tout sur l’optimisation d’iOS 12, après un iOS 11 très critiqué par les utilisateurs pour ses bugs et sa consommation excessive en ressources. Des captures d’écrans ont déjà fuité sur le mode sombre d’iOS 13, et les applications Musique et TV sur macOS 10.15. L’arrivée des applications iPad sur le Mac grâce au projet Marzipan pourrait aussi être une annonce majeure de cette WWDC.

Au niveau matériel, on s’attend à peu d’annonces, même si le nouveau Mac Pro teasé il y a plus d’un an se fait désormais attendre, et la WWDC pourrait être l’occasion parfaite pour le présenter, tout comme son nouvel écran 6K.

Rendez-vous lundi soir sur Presse-citron, nous vous ferons vivre cette WWDC 2019 en direct sur le site !