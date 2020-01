X-Men : les Nouveaux Mutants, pourquoi on veut être optimistes

La saga X-Men n’est pas encore morte. Depuis 2017, les Nouveaux Mutants, un spin-off horrifique se prépare (avec des difficultés à répétition). Après le très surprenant –et particulièrement réussi- Logan, c’est une nouvelle approche, différente de ce que l’on a pu voir jusque-là dans l’univers du Professeur Xavier.

Les Nouveaux Mutants, un film plein de promesses

Sur le papier, c’est le dernier film de l’univers X-Men imaginé par Fox. Mais c’est aussi un film qui n’a pas grand chose à voir avec le reste puisqu’il se situe dans le genre de l’horreur. Précision utile, pour ceux qui en doutent, à l’heure actuelle, au vu des informations disponibles, Les Nouveaux Mutants n’est pas imaginé pour faire partie du Marvel Cinematic Universe.

Principale actrice de ce film de Josh Boone, Ana Taylor Joy (vue dans Split) qui incarne Joy. A ses côtés, on retrouve notamment Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton ou encore Henry Zaga. On y suit donc l’histoire de cinq mutants qui sont détenus dans une prison secrète en raison des crimes qu’ils ont pu commettre par le passé en lien avec leurs pouvoirs.

Le résultat, si on en croit ce qui a été montré jusque-là, s’annonce horrifique à souhait (classement PG-13 aux Etats-Unis). Et Bill Sienkiewicz, illustrateur de génie qui a notamment travaillé sur Elektra, a tout simplement décrit le film comme « une nouvelle approche ».

L’atmosphère, le mystère et le ton apporté par la réalisation de John font que ça fonctionne. Le casting est stellaire, il n’y a pas de clichés, pas de personnages qui se font tuer un par un comme des idiots parce qu’ils se séparent. Les Nouveaux Mutants sont une équipe unie, forgée par l’horreur.

Voici la très séduisante annonce qui a été révélée il y a peu :

Et pour ceux qui n’auraient pas encore vu la bande-annonce diffusée en début d’année, la voici :

Rendez-vous le 1er avril 2020 pour découvrir dans les salles obscures un film qui ne devrait pas nous faire rire.