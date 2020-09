Xbox Family Settings : l’application iOS/Android pour mieux gérer la manière dont vos enfants jouent

Microsoft n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui le déploiement de son application mobile Xbox Family Settings. Une application disponible gratuitement sur iOS comme sur Android, qui vise principalement à permettre aux parents de gérer la manière de jouer de leurs enfants.

Une application mobile pour encadrer sa manière de jouer (sur Xbox)

Via Xbox Family Settings, Microsoft souhaite donc mettre entre les mains des parents une palette d’outils qui permettront de mettre au point « une pratique équilibrée » du jeu vidéo. Depuis leur smartphone, les parents vont donc pouvoir créer des comptes enfants, modifier la durée maximum de temps autorisé, garder un oeil sur les notifications, les messages, les listes d’amis…

Microsoft explique : « En vous permettant de gérer les paramètres familiaux depuis votre téléphone, nous souhaitons aussi vous donner la possibilité d’engager la discussion avec vos enfants pour que vous puissiez trouver ensemble l’équilibre idéal entre le jeu vidéo, l’école et le temps passé avec les amis. »

L’objectif est ici d’encadrer au mieux, et de manière très simple, la pratique des enfants sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Les parents pourront par exemple garder un oeil sur les demandes d’amis formulées par leur enfant, ou encore autoriser davantage de temps d’écran, une fonction largement demandée par les utilisateurs de la version bêta. Bien sûr, il est également possible de paramétrer des filtres selon l’âge de l’enfant, et un enfant de 7 ans ne pourra pas prétendre à un jeu qui bénéficie d’une classification PEGI 12 ou PEGI 18.

A noter que l’application Xbox Family Settings offre aussi des paramètres spécifiques pour le jeu… Minecraft. « Certains parents peuvent avoir envie de laisser leurs jeunes enfants accéder au multijoueur de Minecraft pour rejoindre leurs amis en ligne. Une option dans l’application permet donc d’activer instantanément la possibilité de jouer en ligne pour ce titre en particulier » explique le géant américain.

Evidemment, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées progressivement à l’application Xbox Family Settings, qui vise non pas à « surveiller » les enfants selon Microsoft, mais plutôt à encourager une utilisation responsable de la technologie.