Microsoft annonce la date de sortie et le prix officiel de la Xbox Series X

Après de longs mois d’incertitudes et de leaks, Microsoft dévoilait hier la fameuse Xbox Series S avec une sympathique vidéo de présentation. L’occasion de découvrir le design, les premières caractéristiques, le nom officiel, le prix et la date de sortie de cette console qui avait leaké quelques heures plus tôt (et après les très nombreux leaks de cet été).

Parmi les leaks de la nuit dernière, la Xbox Series X avait elle aussi eu le droit à un potentiel prix et une date de sortie fixée au 10 novembre comme la Series S. Pour mettre fin à toutes ces spéculations, Microsoft réagit et annonce officiellement la date de sortie de sa principale console next-gen. Comme prévu, rendez-vous le 10 novembre 2020 au prix de 499,99€.

La Xbox Series X le 10 novembre à 500€

C’est la fin de nombreux mois de spéculations. La Xbox Series X, connue sous le nom de code « Project Scarlett » qui fut présenté lors de l’E3 2019, avant d’être présentée lors des Game Awards 2019 tient enfin sa date de sortie officielle. Les fameux leaks de la veille se confirment, la console sera disponible le 10 novembre 2020 au prix de 499,99€.

Xbox Series S: $299 (ERP) Release date: November 10 Pre-order starts September 22: https://t.co/Dz5bRsAuwQ | #PowerYourDreams pic.twitter.com/MadZl4OOKJ — Xbox (@Xbox) September 9, 2020

Microsoft annonce par la même occasion que les précommandes débuteront le 22 septembre prochain. De plus, la firme rappelle que la Xbox Series X sera la console Xbox la plus puissante jamais conçue. Il s’agira d’un lancement mondial tout comme les précommandes. Il sera possible de souscrire à l’option Xbox All Access (disponible dans 12 pays, dont la France, normalement), vous offrant une Xbox de nouvelles générations et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99$ par mois, sans frais initiaux (sans doute 24,99€ en France).

Nous apprenons par la même occasion que le service EA Play sera disponible sur Xbox Game Pass sans frais supplémentaires. Pour ce qui est du Xbox All Access, ceux qui décident de souscrire à l’offre, vous aurez le droit à :

La console Xbox nouvelle génération de votre choix

Plus de 100 jeux de haute qualité à jouer sur console, y compris des jeux optimisés de nouvelle génération

Plus de 100 jeux de haute qualité à jouer sur PC

Un abonnement EA Play pour jouer à plus de 60 des plus grands et meilleurs jeux sur console et PC d’EA

Et plus de 100 jeux à jouer depuis le cloud

Cette fois, la nouvelle génération est définitivement lancée et nous sommes bien dans le dernier sprint. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles expériences de jeu.