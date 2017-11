Le Xbox Game Pass à 1 euro seulement pour le Black Friday !

Pour le Black Friday, Microsoft propose diverses promotions, à commencer par un mois d’abonnement Xbox Game Pass à seulement 1 euro !

Le Xbox Game Pass à seulement 1 euro !

Lancé il y a quelques mois maintenant, le Xbox Game Pass de Microsoft permet à tous les détenteurs de Xbox One de disposer d’un service de jeux à la demande plutôt original. En effet, contre un abonnement mensuel de 9,99 euros, le joueur peut parcourir librement une bibliothèque comptant plus de 100 jeux, et jouer en illimité aux titres de son choix.

Récemment, Sony a lancé son PlayStation Now en France, qui repose sur un système de streaming (comme Netflix), mais du côté de chez Microsoft, on a préféré opter pour un système de téléchargement plus traditionnel. Ainsi, chaque jeu nécessite d’être téléchargé intégralement sur le disque dur de sa console avant de pouvoir être lancé. Cela impose certes un téléchargement plus ou moins long, mais cela permet aussi de profiter d’une expérience de jeu parfaitement stable, sans dépendre du réseau. Dans la pratique, le système fonctionne à merveille, et c’est un vrai plaisir que de pouvoir parcourir la ludothèque proposée par Microsoft, et rejouer à ce titre qui nous avait tant plu, ou au contraire, s’essayer enfin à ces autres jeux que l’on n’avait alors pas eu le temps d’essayer ou que l’on n’avait simplement pas osé/pu acheter.

Dans le cadre du Black Friday, Microsoft va proposer diverses opérations promotionnelles, à commencer par une réduction plutôt intéressante concernant ce même Xbox Game Pass. Ainsi, dès à présent, il est possible de souscrire à un mois d’abonnement pour seulement 1 euro, soit une remise de 8,99 euros. La promotion proposée par Microsoft sera valable jusqu’au 29 novembre prochain, et on ne saurait que trop vous conseiller de tester cet excellent service proposé par le géant de Redmond.

Rappelons que le Xbox Game Pass réunit plus d’une centaine de jeux, avec des titres Xbox One bien sûr, mais aussi quelques titres issus du catalogue Xbox 360. On y retrouve de gros AAA qui tâchent (Harlo 5, Resident Evil 6, Metal Gear Solid V…), mais aussi quelques petites perles de la scène indé, sans oublier quelques titres à forte tendance rétro, avec notamment les excellents Sega Vintage Collection. Evidemment, le Xbox Game Pass est un service sans engagement, et vous êtes tout à fait libre de profiter du mois à 1 euro, et ne pas renouveler l’abonnement à la fin de la période.