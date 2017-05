Le Xbox Game Pass sera disponible à compter du 1er juin

Microsoft vient d’annoncer une bonne nouvelle. Le Xbox Game Pass ouvrira ses portes le 1er juin prochain, pour un prix inférieur à 10 €.

Présenté en février dernier, le Xbox Game Pass avait fait l’effet d’un véritable électro-choc dans la presse spécialisée.

Relativement proche d’un Netflix ou même d’un Spotify, le service se présente en effet sous la forme d’un vaste catalogue composé d’une centaine de références différentes. En échange d’un abonnement mensuel, les joueurs peuvent ainsi accéder à une vaste sélection de titres compatibles avec la Xbox 360 ou même la Xbox One.

Xbox Game Pass : le Netflix du jeu vidéo

Afin d’imposer son service sur le marché, Microsoft a opté pour un positionnement tarifaire très agressif. Le prix de l’abonnement sera ainsi fixé à 9,99 € par mois. Un tarif équivalent à celui des services cités un peu plus haut.

Contrairement à Sony, la firme de Redmond n’a pas mis en place une solution de streaming. Les titres devront donc être téléchargés sur le disque dur de la console pour pouvoir s’exécuter.

Le catalogue est assez dense et il comporte de nombreux titres populaires. Bioshock Infinite est ainsi présent, de même pour Saints Row IV, HALO 5 Guardians, Mad Max, OlliOlli, PayDay 2, Resident Evil 0, Terraria ou même WWE 2K16 et The Golf Club. La liste complète figure à cette adresse et elle s’étoffera bien évidemment au fil des semaines et des mois à venir.

9,99 € par mois pour accéder au service

Microsoft a également indiqué que les personnes souscrivant à un abonnement Xbox Game Pass auront droit à des tarifs préférentiels sur les titres présents dans la boutique de la console.

Attendu pour le 1er juin, le service est disponible en avant-première pour toutes les personnes disposant d’un abonnement Gold au Xbox Live.

Passé ce délai, elles devront impérativement souscrire à un abonnement payant pour pouvoir continuer à profiter de la plateforme et de tous les services associés.