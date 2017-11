Xbox Avatars : nouvelle version décalée à début 2018

Microsoft annonce que le nouveau système d’Avatars Xbox est finalement décalé à début 2018.

La nouvelle expérience « Avatars Xbox » décalée à 2018

Il y a un peu moins de dix ans, en 2008, dans le cadre de la New Xbox Experience, Microsoft introduisait les « Avatars » au sein de l’interface de sa Xbox 360. De cette manière, le joueur pouvait alors mettre sur pieds un petit personnage virtuel (à son effigie ou non), lequel pouvait être habillé de différentes manière, sans oublier bien sûr un éditeur de personnage assez complet. Un système assez largement inspiré des Mii disponibles alors sur la Nintendo Wii.

Alors que la Xbox One X vient tout juste d’arriver en boutiques (le test complet made in Presse-Citron est disponible à cette adresse), ce sont les nouveaux Avatars Xbox qui sont revenus sur le devant de la scène, via un tweet signé Mike Ybarra. Annoncés dans le cadre du dernier E3 à Los Angeles en juin, les nouveaux avatars étaient initialement attendus pour cette fin d’année. Toutefois, il faudra vraisemblablement patienter jusqu’à début 2018 pour découvrir la nouvelle formule mise au point par Microsoft.

En effet, le géant américain est encore à pied d’oeuvre sur ce projet, mais Mike Ybarra promet que la patience des joueurs sera pleinement récompensée. Ces derniers pourront ainsi découvrir un système optimisé, avec des possibilités de personnalisation plus larges, sans oublier de nouvelles humeurs, ainsi qu’un rendu graphique nettement plus abouti.

Il faudra donc encore un peu de patience du côté des joueurs Xbox avant de mettre la main sur ce système d’avatars 2.0. Reste à savoir quand sera lancé ce nouveau service, qui ne devrait pas révolutionner l’expérience Xbox, mais qui permettra quand même sans doute de disposer d’un peu plus de fantaisie visuelle.