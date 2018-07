Xbox One : une nouvelle manette édition spéciale Sport White

Fin juillet, Microsoft lancera une nouvelle manette Xbox One, en édition spéciale Sport White.

Une manette Sport White pour la Xbox One

Histoire d’agrandir encore un peu plus la collection de manettes de certains amoureux de la Xbox One, Microsoft annonce la disponibilité prochaine d’une nouvelle édition Sport White. Une manette qui se veut inspirée par les dernières tendances en matière de sport et de lifestyle, dotée d’une base blanche, d’accents de vert menthe, sans oublier divers motifs gris et argent.

Microsoft précise qu’il s’agit ici de la toute première manette de la nouvelle série Sport. Un pad doté de « couleurs énergisantes » nous promet le géant américain, sans oublier des grips gris à l’arrière pour assurer à la fois confort et maintien. Rappelons que Microsoft permet également à chacun de façonner directement la manette de ses rêves en passant par le Xbox Design Lab, qui promet pas moins d’un milliard d’associations de couleurs possibles.

A noter que Microsoft proposera également un stand de chargement officiel Xbox Pro Controller Gear, lequel permet d’accueillir la manette et de la recharger. Le stand est évidemment assorti à la manette, avec les mêmes couleurs, les mêmes matériaux, et il est livré avec un cache de batterie, une batterie rechargeable et un cordon d’alimentation.

Cette nouvelle manette Xbox One édition spéciale Sport White sera disponible au tarif de 69,99 euros sur le Microsoft Store et chez les revendeurs participants à partir du 31 juillet. De son côté, le stand de chargement officiel Xbox Pro sera proposé dès le 7 août, au prix de 49,99 euros.