Xbox One X : une version portable… à 2 500 dollars

Le modder Eddie Zarick a transformé la Xbox One X de Microsoft en une version portable, baptisée Xbook One X. Un modèle qu’il est possible de s’offrir, moyennant toutefois 2 500 dollars.

La Xbox One X transformée en Xbook One X

Disponible depuis le 7 novembre dernier, la Xbox One X fait (globalement) le bonheur de ses acquéreurs, avec une machine qui permet de profiter de jeux en version « Enhanced ». Lors de notre test, outre l’upgrade incontestable observé sur les différents jeux concernés, nous avions également été charmés par la finition de cette Xbox One X, ainsi que son fonctionnement particulièrement silencieux.

Du côté de chez Eddie Zarick, on a pris l’habitude de « modder » les consoles nouvelle génération. Ce dernier avait notamment créé une machine combo PS4/Xbox One, mais prend également plaisir à transformer les consoles de salon en version transportable. Après la PS4 Slim et la Xbox One S, c’est donc tout naturellement à la nouvelle Xbox One X que le bougre s’est attaqué.

Pour cette nouvelle création, le modder a décidé d’opter pour un écran de 21,5″, en qualité Full HD. Ce dernier, ainsi qu’un clavier complet et un système audio, est ainsi greffé directement à la Xbox One, avec la possibilité de refermer l’écran comme on le fait avec un ordinateur portable. Il est possible de naviguer dans l’interface via le clavier et via la manette de jeu. La machine conserve évidemment son lecteur de disques, situé au bas de la bête. A noter que malgré son côté « portable », la machine nécessite d’être reliée au secteur pour fonctionner.

Outre le côté « prouesse technique », Eddie Zarick permet aux intéressés de s’offrir cette machine baptisée « Xbook One X Laptop ». Toutefois, il faudra accepter de débourser la coquette somme de 2 500 dollars, avec un acompte obligatoire de 1000 dollars, pour mettre la main sur cette Xbox One X très originale, mais limitée à de la Full HD.

(Via Edsjunk.net)