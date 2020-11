Xbox Series X : Amazon reporte de nombreuses livraisons après Noël

Vous comptiez glisser une Xbox Series X sous le sapin ? Si vous l’avez réservée chez Amazon, vos plans pourraient bien changer. Alors que la console de Microsoft débarque aujourd’hui dans les foyers des premiers clients, certains n’auront pas la joie d’ouvrir leur carton Day-One.

« Au plus tard le 31 décembre »

Le géant américain de la distribution envoie en effet un email à certains clients ayant précommandé la Xbox Series X pour les avertir qu’ils ne seront livrés que dans quelques semaines. Nos confrères de The Verge ont pu récupérer l’email en question. Le message est on ne peut plus clair :

Nous vous contactons pour vous tenir au courant de votre commande Xbox Series X. Nous nous préparons à vous livrer dans les prochaines semaines puisque nous recevons plus de stocks en novembre et décembre. Pour le moment, nous prévoyons une livraison de votre Xbox Series X au plus tard le 31 décembre, ou avant.

Pour l’heure Amazon n’a pas apporté plus de précisions mais The Verge estime (sans toutefois indiquer de source) que la part de clients ayant reçu cet email est importante.

Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle entraîne (sans surprise) une petite vague d’indignation. Amazon a-t-il rencontré des problèmes d’approvisionnement ? A-t-il accepté plus de précommandes qu’il ne pouvait en honorer ? La crise sanitaire a-t-elle changé les plans du distributeur ? Toutes ces questions restent pour l’instant sans réponse.

Reste que si vous n’avez pas reçu cet email d’Amazon, alors vous devriez recevoir votre Xbox Series X incessamment sous peu. Pour les autres, vous pourriez bien passer Noël sans votre nouveau joujou. À moins d’annuler votre commande et de passer par un autre distributeur en prenant le risque d’allonger les délais de livraison.



Quid de la PS5 ?

Celles et ceux ayant précommandé leur PS5 chez Amazon doivent-ils s’inquiéter ? Difficile à dire. La console de Sony sortira le 19 novembre et a enregistré des records de précommandes.

Une chose est certaine : il n’y aura pas de PS5 dans les boutiques le jour de la sortie a d’ores et déjà annoncé Sony. Reste à savoir si les pépins rencontrés par Amazon avec la Xbox Series X ne sont pas de son fait (crise sanitaire, problèmes d’approvisionnement) ou si l’américain a eu les yeux plus gros que le ventre.