Xbox Series X : Assassin’s Creed Valhalla en 4K… mais à 30 fps « seulement »

Pas de « 4K 60 fps » pour Assassin’s Creed Valhalla

Officialisé en grande pompe il y a quelques jours, le nouvel opus de la saga Assassin’s Creed, Valhalla, est attendu pour la fin de cette année 2020. Le jeu, toujours signé Ubisoft, sera disponible sur PS4, Xbox One et PC, mais il sera également de la partie sur Xbox Series X et PS5. Ubisoft rejoue donc la carte de l’opus « cross-gen« , comme ce fut le cas en 2013 avec l’épisode Black Flag.

Très (trop ?) largement mise en avant depuis son annonce, la version Xbox Series X de ce même Assassin’s Creed Valhalla profitera évidemment des joies d’un mode « Enhanced ». Toutefois, si les joueurs rêvaient (assez légitimement d’ailleurs) d’un mode 4K en 60 fps, il semblerait que le jeu ne soit finalement pas capable de grimper au-delà du désormais classique « 3o fps ».

Assassin’s Creed Valhalla… un jeu « cross-gen »

C’est un porte-parole d’Ubisoft qui a confirmé l’information à la version portugaise d’Eurogamer. « Nous pouvons actuellement garantir qu’Assassin’s Creed Valhalla tournera au moins à 30 fps sur Xbox Series X. Il bénéficiera de temps de chargement plus rapides, et de l’amélioration des graphismes rendue possible par la console. Nous sommes impatients de vous montrer le magnifique monde que nous sommes en train de créer en résolution 4K » explique Ubisoft.

A l’instar des opus Origins et Odyssey sur Xbox One X, il semblerait donc que le prochain Assassin’s Creed Valhalla ne soit, lui aussi, jouable qu’en 30 fps sur la (future) console premium de Microsoft, Ubisoft privilégiant à nouveau les graphismes à la fluidité. Evidemment, comme précisé un peu plus haut, Assassin’s Creed Valhalla est un jeu « cross gen« , développé principalement pour nos consoles actuelles, et optimisé sur PS5 et Xbox Series X. C’était déjà le cas de Black Flag en 2013, un jeu déjà très beau sur PS3 et Xbox 360, et qui profitait simplement de quelques améliorations plus ou moins notables sur PS4 et Xbox One.

En d’autres termes, bien qu’attendu par certains comme le premier jeu « next gen« , il va falloir refréner (un peu) ses ardeurs, et accepter enfin que le prochain jeu signé Ubisoft sera un jeu « enhanced« , et non un vrai jeu next-gen. A voir maintenant si Ubisoft proposera divers modes, dont un permettant de jouer en 60 fps, avec des graphismes un peu moins fins. Bien sûr, on imagine que le jeu sera également proposé en 4K 30 fps sur PS5.