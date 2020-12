Xbox Series X/S : la mise à jour de novembre est disponible avec son lot de nouveautés

Depuis le 10 novembre dernier, vous pouvez profiter de la toute dernière Xbox Series X (ainsi que de la Xbox Series S). Moins d’un mois après la présentation de cette console next-gen, Microsoft vient tout juste de déployer la première mise à jour logiciel.

Cette mise à jour intègre notamment de nombreuses options de personnalisation. On retrouve par exemple des badges « X/S » sur les jeux qui sont optimisés pour la next-gen. Ce badge peut également servir de filtre dans votre bibliothèque pour voir uniquement les jeux optimisés. De la même façon, vous pouvez désormais facilement voir quels jeux disposent de la fonctionnalité Auto HDR.

« Tout comme nous l’avons fait sur Xbox One, nous continuerons à publier périodiquement des mises à jour logicielles conçues pour améliorer votre expérience de jeu Xbox en fonction de vos commentaires. »

Une fois la mise à jour installée vous aurez également accès à de nombreux arrière-plans dynamiques. L’interface se dote également d’un tout nouvel onglet « Activité » qui permet de jeter un coup d’oeil rapide à vos objectifs en cours, mais surtout de voir qui est en ligne en ayant la possibilité de le rejoindre très facilement.

En septembre, Microsoft a lancé l’application Xbox Family Settings sur Android et iOS. Cette application sert aux parents qui souhaitent garder un oeil sur l’activité de leurs enfants devant la console. Elle permet de mettre en place des limites de temps d’écran, de répondre aux notifications et bien plus encore. Mais surtout, ce service permet de créer plusieurs comptes pour les membres de la famille et d’attribuer ces règles à certains d’entre eux. Aujourd’hui, il est possible de conserver la famille dès la configuration de la console, avec l’ensemble des réglages.

Autre nouveauté, et pas des moindres, la fonctionnalité « Jouer plus tard ». Si vous attendez avec hâte un jeu qui ne devrait plus tarder à sortir, vous pouvez le préinstaller, ce qui vous permet de lancer automatiquement l’installation le jour de la sortie. Évidemment cela ne vous donne pas le droit d’en profiter en avant-première, mais vous permet d’avoir une petite longueur d’avance.