Xbox signera son grand retour au Tokyo Game Show en 2020. Mais ne parlera pas de la next-gen.

Le mois d’août touche à sa fin, et nous voilà tous plus ou moins sur le chemin de la rentrée. Du côté de l’industrie du jeu vidéo, c’est une grande page qui se tourne. En effet, le dernier été avant la next-gen s’achève et c’est la fin du Summer Game Fest.

Pour ceux qui l’auraient (déjà) oublié, le Summer Game Fest fut un événement organisé par le producteur Geoff Keighley (producteur également des Game Awards et de la soirée d’ouverture de la Gamescom avec l’Opening Night Live). Un événement de mai à août 2020 qui avait pour objectif de remplacer l’E3 et la Gamescom.

Hélas, ce ne fut pas de toutes réussites. De nombreux joueurs reprochent à l’événement d’avoir proposé beaucoup trop d’événements avec bien souvent moins d’intérêt que les trois ou quatre conférences de l’E3 en juin et les conférences Gamescom en août.

Quoi qu’il en soit, le prochain grand événement est le Tokyo Game Show qui bénéficiera lui aussi d’une version online avec des annonces, mais aussi et surtout des conférences. L’événement cette année, c’est le grand retour de Microsoft avec Xbox sur un territoire qui est très loin de porter la marque dans son cœur. Pourtant, ce retour risque d’être assez étonnant.

Microsoft au Japon… Sans la next-gen

Pas plus tard qu’hier, on vous annonçait qu’un énième leak directement de la part de Microsoft venait encore une fois confirmer un peu plus l’existence de la fameuse Xbox Series S. En toute logique dans notre article, nous supposions que Microsoft allait choisir la date du 24 septembre et sa conférence au Tokyo Game Show (TGS) pour présenter sa deuxième console de nouvelle génération.

Un choix logique, pour frapper un gros coup sur un territoire où la Xbox One n’est vraiment pas à l’honneur. Mais il semblerait que Microsoft ne soit pas de cet avis. En effet, si l’on en croit le compte officiel Twitter de Xbox Japan, la next-gen serait absente de l’événement.

東京ゲームショウでの @Xbox_JP をお楽しみに。 ✅日本のクリエーターからのメッセージ

✅PC版「Microsoft Flight Simulator」の最新情報

✅日本の Minecraft コミュニティからのアップデート

✅最近アナウンスされたゲーム情報 * 新世代機に関する新しい情報は予定していません — Xbox Japan (@Xbox_JP) September 2, 2020

Au Tokyo Game Show @Xbox_JP est Impatient de

✅ Dévoiler un message des créateurs japonais

✅ Donner les dernières informations sur la version PC de Microsoft Flight Simulator

✅ Parler des mises à jour de la communauté japonaise Minecraft

✅ Apporter des informations sur les jeux récemment annoncés

* Aucune nouvelle information prévue pour les consoles de nouvelle génération

Un tweet plutôt clair qui va même jusqu’à préciser officiellement qu’aucune information ne sera donnée au sujet de la next-gen. Une décision assez étrange quand on pense que cette fameuse next-gen arrivera un gros mois après cet événement.

Cela faisait 8 ans que Microsoft n’avait pas participé au TGS. Cette année, grâce à l’organisation d’une version « online » moins coûteuse, la firme a choisi de revenir. Cependant, sans la next-gen, il est assez compliqué de ne pas trouver la décision surprenante.

Après les dernières semaines compliquées en termes de communication, Microsoft essaie peut-être de nous jouer un petit tour afin de mieux nous surprendre ?