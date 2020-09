Surprise, la Xbox Series S apparait (encore) sur un produit officiel de Microsoft

Devons-nous encore vous présenter la fameuse Xbox Series S ? Et non, nous ne parlons pas de la Xbox Series X qui fut présentée lors des Game Awards 2019 et dont la sortie est officiellement attendue pour novembre 2020, mais bien de la Xbox Series S, la seconde console « nouvelle-génération » de Microsoft qui, visiblement, devrait accompagner la Series X en fin d’année pour faire face à Sony et ses deux modèles de PS5.

Le problème, c’est que cela fait plus d’un an que de nombreuses informations commencent à leaker autour de l’existence de cette machine. Et cela fait clairement un mois que c’est même un festival d’informations officielles que l’on retrouve carrément sur les produits Microsoft et Xbox. Aujourd’hui, nouvelle confirmation qui ne laisse (vraiment) plus aucun doute.

La Xbox Series S va adorer le Game Pass

Et c’est encore une fois par l’intermédiaire de notre confrère Tom Warren, journaliste sur le site The Verge qu’un nouveau leak de la Xbox Series S est fortement mis en avant sur Twitter. Cette fois, après la possible fuite des caractéristiques de la console, après l’apparition de la mention « Xbox Series S » sur la boîte d’une manette next-gen blanche, voilà que la console apparaît dans les supports permettant d’accéder… Au Game Pass.

Comme nous n’arrêtons pas de le dire depuis quelques semaines déjà, les doutes ne sont désormais plus trop possibles. Et d’ailleurs, le journaliste de The Verge en rigole ironiquement en disant qu’au moins, ce nouveau leak intervient désormais en septembre (car pour rappel, les leaks de la manette blanche proviennent de stocks de produits qui avaient été envoyés en mai, soit six mois avant la sortie des nouvelles consoles).

La Xbox Series S, la « star » du Tokyo Game Show ?

Selon les dernières informations officielles, Microsoft prépare un nouveau temps de communication pour le 24 septembre 2020 lors de l’édition Online du Tokyo Game Show. La firme de Redmond donne rendez-vous aux joueurs du monde entier à 14h pour une nouvelle conférence.

Et si Microsoft choisissait ce moment pour dévoiler la Xbox Series S afin d’essayer de séduire les joueurs japonais ? Pour rappel, la Xbox One fut un énorme flop au pays du soleil levant. Un échec notamment dû à la sortie tardive de la Xbox One qui fut distribuée qu’à partir de septembre 2014 soit 10 mois après son lancement mondial.

Avec les rumeurs autour d’une console axée sur le Cloud, Microsoft pourrait essayer de séduire les Japonais avec un lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, en même temps que dans le reste du monde, mais avec une présentation de la seconde console sur ce territoire. Ce qui serait un geste fort de la part de Microsoft.