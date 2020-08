xCloud (bêta) : le streaming Xbox, comment ça marche ?

Testée jusqu’à présent par un panel très restreint d’utilisateurs triés sur le volet, la solution de cloud-gaming xCloud de Microsoft est depuis peu accessible à (presque) tous. En effet, avant son lancement officiel le 15 septembre prochain, le service est proposé depuis quelques jours en phase bêta publique.

le xCloud déjà à la portée de tous ?

Pour profiter de xCloud, il faut disposer impérativement d’un compte Xbox Game Pass Ultimate, mais aussi d’un smartphone Android. En effet, les conditions d’utilisation Apple ne permettent pas (pour le moment en tout cas) d’accueillir la moindre plateforme de cloud-gaming. Pas de Google Stadia ou encore de xCloud pour iOS donc. Pour les utilisateurs Android (et abonnés Xbox Game Pass Ultimate), il suffit donc de télécharger l’application Xbox Game Pass Ultimate (bêta), qui vient tout juste d’être mise à jour.

Si vous êtes abonné Xbox Game Pass Ultimate, via l’application du même nom sur Android, vous avez désormais accès à xCloud (avec une trentaine de jeux)򒠊#Xbox #xcloud pic.twitter.com/c9CWh38bEr — Stéphane Ficca (@Mr_Fi) August 12, 2020

Une application qui permet de recenser tout le contenu proposé par le Xbox Game Pass, sur Xbox comme sur PC. Depuis quelques heures maintenant, un nouvel onglet a été ajouté : « Cloud ». C’est ce dernier qui permet d’accéder à la solution de cloud-gaming de Microsoft. Pour l’heure, une trentaine de jeux sont accessibles, mais ce sont plus de 100 jeux qui sont attendus le 15 septembre prochain.

A ce sujet, xCloud n’est pas un service de type « Arcade », avec uniquement de petits jeux indépendants taillés pour être joués sur mobiles. Au contraire, le jeu permet de jouer à des exclusivités Xbox comme Gears 5, Forza Horizon 4, Crackdown 3, Halo Wars, les deux opus de la série Ori, ReCore… A cela s’ajoutent d’autres titres comme A Plague Tale: Innocence, ARK Survival Evolved, Hellblade, Streets of Rage 4… Du très beau monde donc.

A noter que cette phase bêta de xCloud ne fonctionne que via le réseau WiFi. Impossible de jouer en 4G donc, même si le réseau mobile sera bel et bien prise en charge le 15 septembre prochain, à l’occasion du lancement grand public du service. A voir maintenant quelle sera la conséquence de xCloud sur la consommation de data…

Et dans la vraie vie, comment ça marche xCloud ?

Concrètement, une fois dans l’onglet « Cloud », il suffit de sélectionner le jeu souhaité, et l’application propose alors deux choix, à savoir « Jouer », ou « Installer sur la console Xbox associée ». En cliquant sur « Jouer », après un chargement plus ou moins longuet selon votre connexion réseau, le jeu est jouable directement sur le smartphone, sans la moindre installation. C’est ça la magie du cloud gaming.

Evidemment, il convient appairer au préalable une manette Xbox (compatible Bluetooth) avec son smartphone pour profiter pleinement du jeu. Divers accessoires seront très bientôt disponibles, pour transformer nos smartphones en de véritables petites Xbox portables.

En ce qui concerne l’expérience de jeu en elle-même, cette dernière va dépendre de la qualité du réseau. Avec ma « petite » connexion (16 Mb/s et 1 Mb/s) en Wi-Fi 2,4 Ghz et des sessions de jeu sur un OnePlus 6T McLaren Edition, l’expérience est très correcte pour l’heure, mais on n’échappe pas à quelques soucis en terme d’affichage, ni même à une petite latence dans les contrôles.

Tout cela bien sûr, à condition que le jeu veuille bien se lancer, cette phase bêta affichant encore son lot d’erreurs, avec des titres qui refusent parfois obstinément de se lancer. L’expérience générale est déjà très agréable malgré tout, avec bien sûr la possibilité de démarrer une partie sur xCloud, pour la continuer le soir sur la console du salon, les sauvegardes étant synchronisées dans le cloud.

xCloud, l’avenir du jeu vidéo ?

Si Google Stadia propose lui aussi une solution de cloud gaming depuis fin novembre 2019, force est d’admettre que le service proposé par Microsoft lui est (déjà) nettement supérieur. En effet, rattaché au Xbox Game Pass Ultimate, le xCloud se veut un « complément » de l’expérience Xbox. Un peu comme Amazon Prime Music ou Amazon Prime Video (et le nouveau Prime Gaming) se placent comme des « bonus » à l’abonnement Amazon Prime.

De cette manière, le 15 septembre, l’abonné Xbox Game Pass Ultimate pourra non seulement profiter des jeux du catalogue sur sa Xbox, du jeu en multijoueur via le Xbox Live Gold inclus, mais il pourra aussi décider de jouer en mode nomade via l’offre xCloud (bientôt) intégrée à son abonnement.

Ainsi, si pour beaucoup, l’expérience de jeu est indissociable d’un écran 4K et d’un système audio digne de ce nom, ces mêmes joueurs, parfois (très) réfractaires au cloud gaming, pourront forcément être tentés de lancer tel ou tel titre sur leur smartphone. Evidemment, côté immersion, le jeu nomade est loin d’égaler l’expérience de salon, mais l’excellente manoeuvre de la part de Microsoft, c’est que le xCloud va venir se positionner comme un « bonus », et non comme un nouvel abonnement à part entière.

A titre d’exemple, et à titre purement personnel, je n’aurais pas souscrit à une offre mensuelle xCloud, préférant m’adonner au jeu vidéo sur la Smart TV du salon, un bon casque sur les oreilles. Toutefois, étant abonné Xbox Game Pass Ultimate, j’ai forcément été séduit par l’idée de lancer tel ou tel titre sur mon smartphone, de faire un petit Streets of Rage 4, d’effectuer quelques tours de piste sur Forza Horizon 4 ou de relancer le premier Ori, et force est d’admettre que c’est assez plaisant.

Certes, l’expérience n’est pas toujours parfaite (rappelons qu’il s’agit encore d’une bêta) et dépend grandement de la qualité de la connexion réseau, mais cela reste malgré tout très appréciable de jouer « on the go » à de vrais jeux Xbox, avec en prime la prise en compte des sauvegardes ou encore des Succès. Bref, autant dire que d’ici le 15 septembre, le Xbox Game Pass Ultimate risque fort de s’avérer encore plus indispensable qu’il ne l’est déjà pour tous les détenteurs de Xbox One (et bientôt de Xbox Series X).