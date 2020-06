xCloud : une mise à niveau des serveurs pour correspondre à la Xbox Series X ?

À l’instar de Sony, qui a récemment dévoilé le design de la PlayStation 5, Microsoft s’apprête aussi au lancement de sa prochaine génération de console : la Xbox Series X. Mais en même temps, la firme de Redmond est toujours en train de développer sa plateforme de cloud gaming xCloud.

Dans un article publié cette semaine, le site The Verge indique que le lancement de xCloud est toujours prévu pour cette année. Et dans un premier temps, cette plateforme de cloud gaming serait propulsée par l’équivalent de consoles Xbox One S, côté serveur. Néanmoins, la source du site aurait aussi expliqué qu’une mise à jour est déjà prévue pour 2021. Et après cette mise à jour, les serveurs de xCloud utiliseront du matériel qui correspond à la Xbox Series X, ce qui permettrait à la plateforme de cloud gaming de bénéficier d’importants gains de performance. Le CPU serait nettement plus puissant, et permettrait de lancer quatre sessions de jeux xBox One S en même temps. De plus, Microsoft envisagerait d’utiliser un nouvel encodeur vidéo qui serait six fois plus rapide que l’encodeur qui est actuellement utilisé par xCloud. Et en plus des jeux pour la xBox, Microsoft voudrait également proposer des jeux pour PC via sa plateforme xCloud. Des expériences avec des lames pour les jeux PC auraient déjà lieu.

Microsoft s’apprête à lancer son concurrent de Stadia

Bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles, et il est donc important de considérer celles-ci avec une certaine réserve. Mais en tout cas, il est à rappeler que le cloud gaming est aujourd’hui aussi important que les consoles physiques pour Microsoft. D’ailleurs, la firme de Redmond considère que ses principaux concurrents dans le jeu vidéo ne sont plus Sony et Nintendo, mais Google et Amazon, qui ont les infrastructures nécessaires pour le cloud gaming.

Google a déjà lancé son service de cloud gaming Stadia en 2019. Et petit à petit, la plateforme s’améliore en augmentant le nombre de jeux sur le catalogue, et devenant accessible sur plus d’appareils. Amazon s’intéresse aussi au jeu vidéo. Et étant donné que le géant du e-commerce est présent sur différents marchés, comme le streaming musical ou le streaming vidéo, il ne serait pas étonnant que celui-ci veuille également sa part dans le cloud gaming.