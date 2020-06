Xbox Series X : voici les premiers jeux compatibles Smart Delivery

Pour Microsoft, la Xbox Series X va venir se placer dans la continuité de la Xbox One. Aucune volonté de rupture donc pour le géant américain, contrairement à ce que prépare Sony avec sa PS5, et la possibilité pour les joueurs de profiter de tout l’héritage Xbox sur la nouvelle console, qui arrivera en boutiques en fin d’année.

Le Smart Delivery, c’est quoi ?

Ainsi, la future (et surpuissante) Xbox Series X devrait partager de nombreuses similitudes avec la génération actuelle (interface, manette…), et elle permettra également d’améliorer l’expérience de jeu, avec des fonctionnalités inédites. Cela passera notamment par le Xbox Smart Delivery, un programme qui promet aux joueurs de toujours jouer à la meilleure version des titres achetés, d’une génération à l’autre.

Pour Microsoft : « Concrètement, cela signifie que si vous décidez d’acheter la version Xbox One d’un jeu compatible, puis de passer plus tard à la nouvelle génération, vous obtiendrez automatiquement la version Xbox Series X de ce même jeu, sans coût supplémentaire. » Microsoft précise que l’opération sera automatique, et que le système détectera automatiquement la « bonne » version à installer sur la machine, que l’on télécharge un jeu via le Xbox Live ou que l’on joue via un support physique.

Gears 5, Halo Infinite, CyberPunk 2077…

A noter que Microsoft laisse le choix aux développeurs et éditeurs de proposer cette option Smart Delivery. Par exemple, si vous possédez Gears 5 sur votre Xbox One, et que vous décidez d’acheter une Xbox Series X en fin d’année, vous n’aurez qu’un téléchargement à lancer et vous bénéficierez de la version optimisée de Gears 5 pour Xbox Series X, dès le jour du lancement de la console. Evidemment, le joueur ne perdra pas sa progression entre la version Xbox One et la version Xbox Series X.

Microsoft a d’ores et déjà dressé une première liste des jeux qui seront compatibles Smart Delivery. Parmi eux, on retrouve Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2, DiRT 5, Scarlet Nexus, Chorus, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Gears 5, Second Extinction et Metal: Hellslinger.