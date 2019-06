Xiaomi dévoile le Mi 9T, une version du Redmi K20 destiné à la France

Ce jour, Xiaomi a présenté le Mi 9T, son nouveau smartphone dont la commercialisation est prévue dès ce jour. La marque chinoise a également dévoilé son Mi Smart Band 4 et ses écouteurs sans fil Mi True Wireless. On fait le tour des nouveautés.

Le Xiaomi Mi 9T, et deux autres nouveaux produits

Dévoilé en France ce jour, le Xiaomi Mi 9T n’est ni plus ni moins que la version du Redmi K20 de la marque. En effet, le design et les caractéristiques techniques du smartphone sont assez similaires, mais l’entreprise a préféré se tourner vers un nom utilisant sa marque la plus connue dans l’hexagone.

Ainsi, le Xiaomi Mi 9T embarque un écran AMOLED de 6,39 pouces avec une définition de définition Full HD+, soit 1080×2340 px. En termes de taille, il mesure 156,7×74,3×8,8mm pour un poids de 191 grammes.

Le Mi 9T a l’avantage de recouvrir 91,9% de la surface avant du smartphone, principalement car il ne dispose pas d’une encoche, mais bel et bien d’une caméra rétractable similaire à celle d’autres smartphones, dont le récent OnePlus 7 Pro. La caméra pop-up est donc équipée d’un module de 20 Mpx qui ouvre à f/2,2.

Quand à l’appareil photo arrière du Xiaomi Mi 9T, il dispose de trois capteurs, dont un de 48 Mpx à f/1,8, un de 8 Mpx à f/2,4 ainsi qu’un ultra grand-angle de 13 Mpx pour une ouverture de f/2,4.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 9T, le smartphone se dote d’un processeur Snapdragon 730, 64 à 128 Go de stockage, une batterie de 4 000 mAh, un port USB-C 2.0, une prise jack. Celui-ci tourne sous Android 9.0 Pie avec une surcouche MIUI 10. Le smartphone ne dispose pas de port Micro-SD.

En termes de prix, le Xiaomi Mi 9T est commercialisé au tarif de 349,90 euros pour la version de 64 Go et 389,90 euros pour la version de 128 Go. Le smartphone existe en noir carbone ou en bleu glacier.

Mais Xiaomi ne s’est pas arrêté là, si bien que la marque a également annoncé le lancement du Mi Band 4 et des écouteurs sans fil Mi True Wireless. Dès le 20 juin, le bracelet connecté sera en vente pour un tarif de 39,99 euros. Il disposera d’un nouvel écran AMOLED et d’une batterie de 135 mAh lui offrant jusqu’à 20 jours d’autonomie.

Pour ce qui est des nouveaux écouteurs de Xiamo, le design de l’appareil et de son boîtier n’est pas sans rappeler les AirPods d’Apple. Entièrement sans fil, donc, et promettant une autonomie de 10 heures, ils seront également disponibles dès le 20 juin.