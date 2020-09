Xiaomi dévoile le POCO X3 NFC, un smartphone gaming très abordable

La marque POCO de Xiaomi vient, une fois de plus, de frapper fort, en dévoilant son nouveau smartphone milieu de gamme, le POCO X3 NFC. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un modèle premium et qu’on soit loin des caractéristiques des appareils d’ASUS ROG ou RAZER, Xiaomi présente ce nouvel appareil comme un smartphone gaming.

En effet, le POCO X3 NFC utilise le nouveau processeur Snapdragon 732G de Qualcomm, qui a justement été conçu pour les smartphones abordables, mais optimisés pour les jeux vidéo. « Snapdragon 732G offrira une expérience de jeu puissante, une IA sophistiquée sur l’appareil et des performances supérieures », avait expliqué Kedar Kondap, vice president of product management chez Qualcomm, lors de la présentation de ce processeur.

Par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 730G, le 732G a l’avantage d’avoir un CPU Kryo 470 dont la vitesse d’horloge peut atteindre 2.3 Hz, ainsi qu’un GPU qui offre une amélioration de 15 % sur les rendus graphiques. Ce processeur profite aussi de quelques fonctionnalités optimisées pour les jeux vidéo développés par Qualcomm via son programme Snapdragon Elite Gaming.

Ce processeur est accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go et d’un stockage de 64 Go ou de 128 Go. Le POCO X3 NFC profite également d’une technologie de propagation de la chaleur, ce qui permettra de mieux profiter des jeux vidéo sur mobile.

Mais le processeur n’est pas le seul élément qui fait du POCO X3 NFC un smartphone de gamer. En effet, l’appareil est aussi équipé d’un écran de type DotDisplay, d’une diagonale de 6,67 pouces (résolution FHD+), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, et un taux d’échantillonnage de 240 Hz. Pour rappel, plus ce taux de rafraichissement est élevé, plus les animations sont fluides. Actuellement, le standard de l’industrie est encore le taux de 60 Hz, mais de plus en plus de constructeurs proposent des taux plus élevés.

Want a great hand feel experience? With a 3D curved back AND side-mounted ergonomic design, #POCOX3 NFC has #ExactlyWhatYouNeed pic.twitter.com/hCi7AFbzwt — POCO (@POCOGlobal) September 7, 2020

Un rapport qualité-prix imbattable ?

Et bien que Xiaomi se soit focalisée sur l’expérience sur les jeux vidéo, celui-ci n’a pas négligé les caméras. Sur le dos, le POCO X3 NFC a un ensemble de quatre capteurs : une caméra Sony IMX682 de 64 mégapixels (1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 1/1.73“, f/1.89), un ultra grand-angle de 13 mégapixels (119°, f/2.2), un macro de 2 mégapixels, et une caméra de profondeur de 2 mégapixels pour le mode portrait. En façade, il y a une caméra de 20 mégapixels.

Splish splash, no problem with #POCOX3 NFC. Tested by TUV SUD for IP53 splash proof protection, you’ll easily be able to handle a little bit of water. #ExactlyWhatYouNeed pic.twitter.com/RwOEiTr9wO — POCO (@POCOGlobal) September 7, 2020

Sinon, l’appareil est équipé d’une batterie assez importante de 5 160 mAh, qui est compatible avec une technologie de recharge rapide à 33 W. Mais le plus intéressant est le prix. En effet, le POCO X3 NFC est disponible à un prix très abordable : 229,90 euros pour la version 6 Go + 64 Go et 269,90 euros pour la version 6 Go + 128 Go.

Cependant, dans un premier temps, il sera possible d’avoir ces modèles à 199,90 euros et 249,90 euros dans le cadre d’une vente flash. La première vente aura lieu le 10 septembre. Sinon, pour rappel, d’autres modèles POCO sont disponibles sur le marché, dont le POCO F2 PRO, un smartphone tueur de haut de gamme qui utilise le même processeur Snapdragon 865 que les modèles premium de 2020, mais dont le prix est plus abordable.