Xiaomi devrait sortir deux autres smartphones équipés d’une caméra de 108 mégapixels

Xiaomi semble fan de la caméra de 108 mégapixels de Samsung. Pour rappel, lorsque ce capteur a été dévoilé par le géant coréen, il était indiqué que Xiaomi a collaboré étroitement avec celui-ci.

Et bien évidement, Xiaomi utilise déjà ce capteur sur le Mi Note 10, ainsi que sur son concept phone, le Mi Mix Alpha. Mais d’autres modèles du constructeur chinois devraient être équipés de la même caméra.

Au mois de septembre, le site XDA avait découvert, en fouillant dans le code de MIUI (la surcouche d’Android utilisée par Xiaomi), que le constructeur prévoyait de lancer quatre smartphones équipés d’une caméra de 108 mégapixels. Deux de ces smartphones ont déjà été dévoilés : le Mi Note 10 et le Mi Mix Alpha. Et d’après un article récemment publié par XDA, les deux autres smartphones Xiaomi qui profiteront de ce capteur sont le Mi 10 et le Mi 10 Pro.

Bien entendu, pour le moment, l’information est encore à prendre avec les précautions d’usage. Cependant, étant donné que le Mi 10 et le Mi 10 Pro sont les flagships de Xiaomi pour l’année 2020, il paraitrait logique que le constructeur mette le paquet sur la photo et la vidéo avec ces deux modèles.

Mais le nombre de pixels n’est pas le seul paramètre à prendre en compte pour juger de la qualité des caméras d’un smartphone. Cependant, étant donné que le Mi 10 et le Mi 10 Pro seront très certainement équipés d’un SoC Snapdragon 865, ces appareils devraient aussi avoir suffisamment de puissance de calcul pour le traitement des images. Ces deux smartphones Xiaomi seront dévoilés ce premier trimestre 2020. De ce fait, on ne devrait plus attendre longtemps avant de découvrir les fiches techniques de ces appareils.

Le Redmi K30 Pro se contenterait d’une caméra de 64 mégapixels

Les éléments qui ont permis à XDA de trouver ces informations sur le Mi 10 et le Mi 10 Pro nous permettent aussi d’en savoir plus sur le Redmi K30 Pro.

Pour rappel, Xiaomi a déjà dévoilé le Redmi K30 (et la version 5G). Cependant, le constructeur doit encore dévoiler la version « Pro », qui sera plus proche des appareils haut de gamme.

D’après XDA, le Redmi K30 Pro n’aurait cependant pas la même caméra principale que le Mi 10 et le Mi 10 Pro, se contentant d’une caméra de 64 mégapixels.

En revanche, l’appareil devrait avoir des performances comparables à celles des autres smartphones haut de gamme puisque Xiaomi équiperait le Redmi K30 Pro d’un processeur Snapdragon 865.