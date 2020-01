Xiaomi aurait repoussé la sortie du Mi Mix Alpha, son smartphone futuriste et hors de prix

En septembre, le constructeur chinois Xiaomi avait officialisé le Mi Mix Alpha, son premier concept phone. La principale innovation de cet appareil, c’est son écran. En effet, celui-ci propose un impressionnant ratio de 180,6 %.

Cet écran flexible ne couvre pas seulement la façade de l’appareil, mais également la majeure partie de la surface sur le dos.

Et étant donné qu’il s’agit d’un concept phone, le Mi Mix Alpha ne devrait pas être produit en masse. Xiaomi ne prévoit d’en vendre qu’une petite quantité. Et le prix de ce modèle est très élevé : l’équivalent de 2 550 euros.

Le Mi Mix Alpha n’est toujours pas commercialisé

Xiaomi avait laissé entendre que son Mi Mix Alpha serait commercialisé au mois de décembre. Mais comme l’indique le site Abacus dans un article publié cette semaine, celui-ci n’est toujours pas disponible, ce qui aurait suscité les interrogations des internautes chinois sur le réseau social Weibo.

Et visiblement, l’appareil ne sortira pas de sitôt. Interrogé par Abacus, le constructeur du Mi Mix Alpha aurait indiqué que pour le moment, la date de sortie n’est pas encore fixée.

Pour le moment, on ignore ce qui a poussé Xiaomi à retarder la sortie de ce smartphone hors de prix.

Mais étant donné le design du Mi Mix Alpha, on peut supposer que le constructeur doit faire face à de nombreux défis techniques pour sortir celui-ci.

Pour rappel, la seule partie qui n’est pas couverte par l’écran sur le dos du Mi Mix Alpha est une bande verticale qui sert d’emplacement pour les caméras.

L’appareil a trois capteurs sur le dos (et aucun en façade), dont une caméra principale de 108 mégapixels (le Mi Note 10 a la même caméra).

Sous le capot, on a un SoC Snapdragon 855+, une mémoire RAM de 12 Go, un stockage interne de 512 Go et une batterie de 4 050 mAh qui est compatible avec la charge rapide 40 W.

Sinon, on rappelle que lors du CES de Las Vegas, qui débutera dans quelques jours, l’un des concurrents chinois de Xiaomi, OnePlus, présentera également son premier concept phone.