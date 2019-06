Xiaomi explique le fonctionnement de sa caméra frontale invisible

Hier, les constructeurs chinois OPPO et Xiaomi ont fait les titres de la presse high-tech en présentant des prototypes de smartphones avec des APN frontaux invisibles, cachés sous l’écran. Grâce à ce nouveau design, il sera possible pour ces constructeurs de proposer des smartphones avec des écrans sans bordures et sans encoches d’un tout nouveau genre.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go…introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1 — Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019

Pour le moment, il s’agit de prototypes. Mais Xiaomi semble extrêmement optimiste, tandis qu’OPPO aurait émis quelques réserves.

Xiaomi détaille le fonctionnement de la caméra invisible

Dans une publication sur Twitter, Wang Xiang, Senior Vice President chez Xiaomi, a donné quelques explications sur le fonctionnement de l’APN frontal du prototype montré dans la vidéo. Pour lui, « La technologie de caméra sous l’écran de Xiaomi pourrait être la solution ultime pour un affichage plein écran coexistant avec une caméra frontale ! »

Xiaomi's Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J — Wang Xiang (@XiangW_) June 3, 2019

Comment ça marche ? Lorsque l’APN frontal est activé, la partie de l’écran qui cache celui-ci devient transparente (cela se fait en « un instant ») et laisse passer la lumière.

Pour cette section de l’écran, Xiaomi utilise un matériau spécial avec un minimum de reflets et un maximum de transmittance. « Lorsque le mode caméra n’est pas activé, l’écran transparent fonctionne comme un écran normal, permettant au contenu d’être affiché », explique le responsable de Xiaomi.

Enfin, dans sa publication, Xiang évoque aussi la double fonction de l’écran transparent, qui pourrait aussi être utilisé comme une lentille de caméra. Et d’après le vice-président, en permettant à plus de lumière de pénétrer, la caméra intégrée à l’écran permettrait de prendre de meilleurs selfies par rapport à d’autres solutions comme les trous percés sur l’écran.

Xiaomi pourrait donc tenir une solution pour se débarrasser de l’encoche façon iPhone X une bonne fois pour toutes. Mais pour le moment, la technologie est encore en développement et l’on ne sait pas quand celle-ci sera disponible sur un modèle commercial.