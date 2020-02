Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : le lancement mondial est annulé !

Il fallait s’y attendre. Comme chaque année, Xiaomi prévoyait une double présentation de ses nouveaux smartphones haut de gamme : une locale (en Chine) et une mondiale (en Europe). Depuis son arrivée en Europe le constructeur profite de la vitrine du MWC (plus grand salon mobile au monde) pour organiser un événement exclusif sur le Vieux Continent. Mais voilà, l’édition 2020 du salon de Barcelone étant officiellement annulée, maintenir la présentation n’a plus vraiment d’intérêt.

Xiaomi préfère jouer à domicile

Suite à l’annulation du MWC, les marques ont dû se montrer réactives. Pour Xiaomi, les enjeux étaient (un peu) moins importants. Le chinois a déjà présenté ses nouveaux smartphones sur ses terres. On connaît donc déjà tout des Mi 10 et Mi 10 Pro. Restent deux inconnues : la disponibilité et les prix en France.

Plutôt que de courir des risques inconsidérés en envoyant des milliers de journalistes à Barcelone, Xiaomi a donc choisi de reporter la conférence initialement prévue le 23 février 2020. Prudence est mère de sûreté. Dans son communiqué, Xiaomi déclare :

Xiaomi comprend la décision de la GSMA d’annuler le Mobile World Congress 2020 de Barcelone. La sécurité des employés, des partenaires, de nos amis, des médias et des invités de Xiaomi étant notre priorité absolue, nous repoussons également le lancement mondial de notre dernier produit phare, le Mi 10 initialement prévu le 23 février, un jour avant le MWC. Nous organiserons un événement de lancement distinct en Europe à une date ultérieure, où nous partagerons des informations sur la série Mi 10 et des produits plus étonnants. Nous vous tiendrons au courant à ce sujet.

Une première dans l’Histoire du MWC

C’est la première fois que les organisateurs du MWC annulent l’événement. Néanmoins, cette décision n’est pas une surprise. Le salon réunit les plus grands acteurs de la tech dont des milliers viennent (ou sont passés par) des provinces chinoises touchées par le coronavirus, les principales usines se situant dans ces régions.

Très vite, certaines marques ont annulé leur participation au salon (LG, ZTE, Nokia, Ericsson, etc.). En seulement huit jours, la liste s’est considérablement allongée laissant craindre le pire pour la GSMA, organisatrice du salon. Une réunion d’urgence, initialement prévue le vendredi 14 février, s’est tenue le 12 février dans l’après-midi. Le couperet est tombé : le MWC était annulé pour la première fois de son histoire.

Si Xiaomi est le premier à annoncer publiquement l’annulation de sa conférence, d’autres marques devraient suivre. Oppo, HMD et Huawei ont eux aussi prévu des conférences à Barcelone, en dehors de la Fira (lieu où se tient le MWC chaque année). Pour l’heure, les filiales françaises de ces trois marques n’ont aucun élément à nous communiquer. Mais il ne serait pas surprenant qu’ils adoptent la même stratégie que Xiaomi.