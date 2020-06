Xiaomi officialise son bracelet connecté Mi Band 5 à moins de 30 dollars

Il y a quelques jours nous évoquions des rumeurs concernant la présentation du Mi Band 5 par Xiaomi. Aujourd’hui c’est officiel, le bracelet connecté vient d’être lancé en Chine et devient le digne successeur du Mi Band 4. Ce Mi Band 5 présente (heureusement) une multitude de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’un nouveau design qui change du tout au tout par rapport au Mi Band 4.

Le Mi Band 5 embarque un écran OLED de 1,2 pouce, qui est 20 % plus grand que celui du Mi Band 4. Ce nouvel écran permet donc une navigation plus simple et intègre également de nouveaux cadrans inspirés de dessins animés populaires comme Hatsune Miku, Bob l’éponge SquarePants et Neon Genesis Evangelion. Mais ce n’est pas là où l’on attend précisément le Mi Band 5. Il s’agit avant tout d’un bracelet connecté destiné aux sportifs. De ce fait, Xiaomi a sorti les grands moyens en proposant désormais des capteurs de haute qualité permettant d’accéder à 11 nouveaux modes sport. Ces modes permettent un meilleur suivi de l’activité physique en fonction de celui que vous choisissez.

Par ailleurs, le Mi Band 5 intègre également un baromètre, un support NFC, un meilleur suivi du sommeil et une résistance à l’eau de 5 ATM. La station de recharge a aussi été revue, puisque désormais les utilisateurs profiteront d’une toute nouvelle recharge magnétique. Le bracelet est également capable de contrôler à distance les caméras, et permet aux utilisatrices de suivre leur cycle menstruel très facilement.

Le Mi Band 5 sera disponible à la vente en Chine à partir du 18 juin prochain. Les consommateurs devront choisir entre deux versions, l’une sans support NFC à 189 yuans (environ 27 dollars), et l’autre avec le support NFC qui affiche un tarif légèrement plus élevé de 229 yuans soit environ 32 dollars. À ce jour, Xiaomi n’a aucunement annoncé son intention de lancer son bracelet connecté sur d’autres marchés en dehors de la Chine. De notre côté nous pensons que le Mi Band 5 sera disponible en Europe au cours de cette année.