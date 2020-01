Xiaomi, Oppo et Vivo lancent un concurrent d’AirDrop

Si vous utilisez des appareils Apple, vous savez à quel point transférer des fichiers entre ceux-ci est facile et rapide grâce à la fonctionnalité AirDrop.

Et bientôt, il sera également possible de profiter d’une fonctionnalité comparable entre les smartphones des marques chinoises Xiaomi, Oppo et Vivo.

Ces marques ont en effet forgé un partenariat autour de la « Peer-to-Peer Transmission Alliance », dont le but est de proposer une meilleure expérience de transferts de fichiers entre mobiles, et via laquelle les transferts seront par exemple faciles entre un appareil Oppo et un appareil Xiaomi.

Comment ça marche ?

Comme expliqué dans un communiqué de presse de Xiaomi : « Le système de transfert de fichiers sans fil offre une expérience mobile rationalisée qui ne nécessite pas de connexion Internet. Il utilise le Bluetooth pour le couplage rapide et la technologie WiFi P2P (Peer to Peer) pour le transfert de données, réunissant une connexion instantanée, stable et à haute vitesse entre les appareils, ainsi qu’une faible consommation d’énergie. Cette technologie offre une vitesse de transfert moyenne de 20 Mo / s. De plus, la technologie WiFi P2P n’interrompt pas la connexion WiFi, ce qui signifie que les utilisateurs restent connectés et peuvent poursuivre leurs activités sur l’appareil pendant le transfert de fichiers. »

Sur les smartphones Xiaomi, il sera possible d’utiliser ce nouveau système de partage de fichier via la fonctionnalité « Mi Share ». Sur les smartphones OPPO, il faudra utiliser la fonction « OPPO Share ».

Le déploiement de cette nouveauté sur smartphones compatibles d’OPPO, Xiaomi et Vivo devrait se faire progressivement au cours de cette année.

Mais le plus important est que les trois marques invitent les autres acteurs à rejoindre cette alliance afin de rendre les transferts de fichiers entre smartphones Android plus faciles pour les utilisateurs.