Xiaomi présente son smartphone son Mi Play

Xiaomi souhaite donc nous surprendre une ultime fois en 2018 et a attendu les derniers jours de l’année pour dévoiler son smartphone Mi Play, un téléphone taillé pour le multimédia, comme l’annonce la marque chinoise.

Mi Play : un smartphone à un prix défiant toute concurrence

Xiaomi a opté pour un écran IPS 19:9 avec micro-encoche (définition : 2 280 x 1 080 px) pour son nouveau Mi Play. Concernant le processeur, on a le droit à une puce Mediatek Helio P35 épaulée par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible via une carte micro-SD. Pour le volet photographie, on retrouve un capteur de 12 Mpx épaulé par un second capteur de 2 Mpx au dos de l’appareil. La marque chinoise annonce un capteur de 8 Mpx en façade.

Autres points notables sur ce Mi Play, la présence d’un capteur d’empreintes digitales que l’on retrouve au dos du smartphone. Le Mi Play embarque une batterie de 3 000 mAh. Niveau connectique, Xiaomi fait l’impasse sur le port Jack et l’USB type C, et propose du Micro USB. On peut donc constater que la fiche technique du Xiaomi Mi Play est plutôt intéressante, mais c’est surtout son prix qui achèvera de convaincre.

En effet, pour le moment ce smartphone est commercialisé exclusivement en Chine au tarif de 1 099 yuans, ce qui représente environ 140 euros en conversion de monnaie. On ne sait toutefois rien sur une sortie en Europe à ce stade, d’autant que ce prix gonflera un peu avec les différentes taxes et que le Mi PLay souffre d’un défaut notable : il ne propose pas les bandes 4G françaises…