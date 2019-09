Xiaomi revoit son choix sur l’affichage de pubs dans l’interface MIUI

Les utilisateurs de smartphones Xiaomi vont pouvoir être rassurés. La firme chinoise va faire machine arrière au sujet d’un choix très spécial pour son modèle d’affaires. Depuis quelque temps, l’interface MIUI incluait des publicités, ça et là de ses différentes pages d’application système. Sur son interface de téléchargement d’applications notamment, mais également sur le calendrier, les utilisateurs de smartphones Xiaomi pouvaient croiser des annonces publicitaires extérieures, à la manière des publicités sur un site internet.

Il s’agissait d’une particularité dont Xiaomi exprimait assumer entièrement le choix. L’exposition offerte à ces publicités permettait à la marque de smartphones de se doter d’une nouvelle source de revenus supplémentaires, chère à la croissance économique de la firme de d’électronique et d’informatique basée à Pékin.

Xiaomi propose de désactiver les pubs sur son interface MIUI

Finalement, ce choix n’ira pas au bout, et ne durera pas plus longtemps. En recevant une vague de retours d’utilisateurs (forcément) mécontents, Xiaomi a préféré revoir son choix. Comme nous le confirme des sources du média ITHome, les publicités ne seront pas obligatoires et pourront être désactivées. La marque vient de le confirmer et l’annoncer officiellement sur Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine.

Cette annonce n’est pas un retour en arrière clair et net cependant. Xiaomi s’est bien gardé de ne pas supprimer entièrement ces annonces publicitaires, et préfère plutôt proposer un paramètre afin de désactiver cette particularité.

De la même façon, le bouton, accessible dans la partie « Sécurité » des paramètres du téléphone, ne sera pas accessible tout de suite pour les clients Xiaomi. Tout d’abord, ce sera la version chinoise de MIUI qui devrait s’en séparer, lors de la prochaine mise à jour vers MIUI 11. Pour les autres pays, il faudra attendre encore un peu.

Proposer des publicités sur son interface, un choix rentable

Au même moment, l’actualité de Xiaomi est plutôt d’humeur festive : la marque vient de dépasser les 100 millions d’unités vendues en Inde, depuis qu’elle est arrivée sur le marché. En l’espace de 4 ans (Xiaomi a commencé à commercialiser ses smartphones sur la deuxième moitié de 2014), le nombre de clients n’a fait que progresser, lui permettant ainsi de figurer en quatrième position des ventes de smartphones mondiales en 2018.

L’idée de proposer des publicités sur son interface MIUI était donc forcément très rentable, et Xiaomi avait désigné son choix comme « partie intégrante » de son modèle d’affaires. En tout cas, l’information nous rappelle une autre mésaventure qu’ont pu connaître les clients Samsung. Après l’achat de leur Galaxy Note 10, ils étaient nombreux à se plaindre que Samsung leur proposer de la publicité sur l’interface de l’appareil. Une publicité qui posait d’autant plus problème que celle de Xiaomi, alors que la marque sud-coréenne insérait des annonces publicitaires pour acheter … le Galaxy Note 10. Pas très utile, et un poil dérangeant.