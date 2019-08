Samsung envoie des publicités du Galaxy Note 10 à ses propres clients

Nous aimerions connaître les statistiques de ventes d’une publicité de Galaxy Note 10, ciblant une clientèle possédant… déjà un Galaxy Note 10. A vrai dire, le résultat doit se rapprocher de zéro. Mais Samsung ne semble pas l’avoir compris, et perpétue une tendance depuis de quelques années maintenant : envoyer des publicités de ses produits à ses propres clients.

Pour la sortie du Galaxy Note 10 et du Note 10+ le 7 août dernier, de multiples clients de la firme coréenne se sont plaint sur Twitter, après la réception de publicité par Samsung leur proposant des avantages à l’achat du nouveau smartphone.

La plupart des clients possèdent des appareils de la marque plus anciens, mais certains ont reçu ces mêmes publicités depuis le nouveau Note 10 directement. Un paradoxe un peu dérangeant, qui provient en réalité de trois applications préinstallées sur les terminaux Samsung.

Bannières, notifications push ou encore offre d’achat et de points de fidélités apparaissent sur les smartphones Samsung au profit du Galaxy Note 10, suite à la présence des applications Samsung Pay, Bixby ainsi que le Samsung Push Service. Voici une petite sélection de tweets de clients Samsung mécontents de ces messages envahissants :

Check this out. Did you know the Note 10 is at AT&T? Verizon? T-Mobile? pic.twitter.com/36GhYGA4Zn

