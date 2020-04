Xiaomi travaillerait sur un modèle équipé d’une caméra de 144 mégapixels

Cette année, Xiaomi et Samsung ont sorti le grand jeu dans le domaine de la photo en équipant le Mi 10 Pro et le Galaxy S20 Ultra de caméras principales de 108 mégapixels. Et si certains se demandent encore si une caméra de 108 mégapixels est réellement nécessaire pour prendre de bonnes photos, Xiaomi serait déjà en train de penser à un nouveau modèle avec une caméra de… 144 mégapixels. C’est ce qui est suggéré par un article publié cette semaine par nos confrères de GSMArena, qui relaient une « fuite » sur Twitter. « Xiaomi travaille sur un téléphone avec capteur de caméra 144MP. Je suppose que cela devrait être le Mi 10S Pro ou le Mi CC10 Pro », lit-on dans la publication.

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro — Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) April 2, 2020

Bien entendu, pour le moment, cette rumeur est à considérer avec une extrême prudence. Cependant, si Xiaomi n’a pas encore évoqué de capteur de 144 mégapixels, ce tweet pourrait corroborer de précédentes informations.

Le nombre de mégapixels : une obsession ?

Au mois de décembre, nous relayions une autre rumeur, lancée par Ice Universe (une source régulièrement mentionnée par les médias) sur le développement par Samsung d’une nouvelle caméra pour smartphones qui aurait 144 mégapixels. Et comme vous le savez probablement déjà, Xiaomi fait partie des marques de smartphones qui utilisent les caméras développées par Samsung. La caméra de 108 mégapixels du Xiaomi Mi 10, par exemple, est fournie par le géant coréen. Et il serait logique que si Samsung produit un capteur de 144 mégapixels, Xiaomi décide d’utiliser celui-ci sur l’un de ses futurs modèles.

Sinon, le SoC Snapdragon 865, qui est actuellement utilisé par la plupart des smartphones haut de gamme de 2020, pourrait aussi être un indicateur. En effet, si pour le moment, on n’a que des caméras de 108 mégapixels au maximum, cette puce est déjà capable de prendre en charge des capteurs avec plus de pixels.

« L’ISP du Snapdragon 865 fonctionne à des vitesses stupéfiantes allant jusqu’à 2 gigapixels par seconde et offre de toutes nouvelles fonctionnalités et capacités de caméra. Vous pouvez capturer en 4K HDR avec plus d’un milliard de nuances de couleurs, capturer des vidéos 8K ou prendre des photos massives de 200 mégapixels », lit-on dans un communiqué publié par Qualcomm lors de la présentation de ce nouveau SoC.