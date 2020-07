Xiaomi va concurrencer Amazon Kindle et Kobo en présentant une liseuse à prix cassé

Jusqu’à présent, le marché des liseuses est largement dominé par Amazon avec ses Kindle ainsi que Rakuten et ses Kobo. Toutefois, comme ce fut le cas il y a quelques années avec les smartphones, un premier constructeur chinois s’apprête à entrer sur ce marché et compte bien grappiller quelque part. Il s’agit ni plus ni moins de Xiaomi qui serait en train de travailler sur un nouveau produit appelé Mi Ebook Reader.

Si l’entreprise n’a encore rien officialisé pour le moment en ce qui concerne ce produit, Notebook Check l’a repéré en analysant les dernières certifications Bluetooth Special Interest Group. On sait donc que cette potentielle liseuse sera dotée de la dernière norme Bluetooth 5.0. Cette information est assez intéressante, puisque nous pouvons imaginer que cette liseuse pourra être compatible avec les livres audio, comme les Kindle les plus évoluées.

Un concurrent à ne pas négliger…

Il est important de préciser que Xiaomi n’est pas un novice dans ce domaine, puisque l’année dernière la société a lancé deux appareils uniquement sur le marché chinois. Il s’agit du iReader T6 et du MiReader quelques mois plus tard. Ces deux produits prennent en compte uniquement l’alphabet chinois, cependant les prochaines versions devraient être compatibles dans le monde entier. Selon les premières rumeurs, la nouvelle liseuse Xiaomi devrait être dotée d’un écran tactile E Ink de 6 pouces avec une résolution de 1024 x 768. À titre de comparaison, la Kobo Nia arbore les mêmes caractéristiques.

En termes de compatibilité, le MiReader actuel peut prendre en charge les formats EPUB, MOBI, PDF, TXT, DOC et XLS. Il y a donc de fortes chances que ce soit de même pour cette potentielle nouvelle version. Si ces rumeurs se confirment, Amazon et Rakuten pourraient se frotter à un concurrent de taille, qui n’hésite pas à proposer des prix bien plus bas que ce l’on connaît actuellement.