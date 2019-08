Xiaomi veut lancer la recharge sans fil inversée sur ses smartphones

Après la recharge sans fil, la recharge sans fil inversée pourrait être la prochaine tendance de l’industrie des smartphones. Pour rappel, les modèles qui supportent cette technologie peuvent se charger sans fil (avec un socle supporté), mais également charger d’autres appareils avec un simple contact.

Comme le note Android Authority, Huawei a commencé à utiliser cette technologie sur le Mate 20 Pro, l’année dernière. Samsung a emboîté le pas avec le Galaxy S10. Et visiblement, Xiaomi veut aussi doter l’un de ses prochains smartphones de la technologie de recharge sans fil inversée.

Si pour le moment, rien n’a été officialisé par la marque chinoise, le site XDA aurait découvert des références à l’utilisation de cette technologie dans la beta de l’une des versions de MIUI, l’interface customisée d’Android que Xiaomi utilise sur la plupart de ses smartphones. Cela suggère que l’entreprise a l’intention d’utiliser la technologie prochainement.

Charger un smartphone avec un autre smartphone, sans utiliser de câble

Et on a des raisons de penser que le premier smartphone Xiaomi qui bénéficiera de cette nouveauté sera le Mi Mix 4. En effet, les smartphones « Mi Mix » sont généralement les smartphones les plus importants de la marque Xiaomi durant la deuxième moitié de l’année.

Si Xiaomi utilise la recharge sans fil inversée sur le Mi Mix 4 (successeur du Mi Mix 3), cela permettrait à l’appareil de charger d’autres smartphones qui supportent la recharge sans fil. Si l’utilisateur a d’autres accessoires, comme des écouteurs sans fil ou des smartwatches supportant la technologie, il pourra également recharger ces accessoires avec le dos du smartphone.

Mais pour le moment, étant donné que ces informations ne sont pas officielles, les pincettes restent bien entendu de rigueur.