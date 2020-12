Xiaomi vient de dévoiler un concurrent de l’Apple Watch SE

Xiaomi ne fait pas que des smartphones. Actuellement, il fait partie des acteurs les plus importants sur le marché des wearables, ou accessoires connectés à porter sur soi, grâce à ses bracelets abordables Mi Band.

Par ailleurs, aujourd’hui, en plus de ces bracelets, Xiaomi propose aussi des montres connectées. En novembre 2019, la marque chinoise a présenté la Mi Watch, une montre connectée avec un écran carré qui se positionne comme un concurrent direct de l’Apple Watch.

La Mi Watch Lite fait son apparition sur le site de Xiaomi : un produit pas cher pour suivre votre activité physique

Et cette semaine, Xiaomi dévoile un nouveau produit : la Mi Watch Lite. Comme le suggère le nom, cette nouvelle montre est une version allégée et probablement plus abordable de la Mi Watch. Celle-ci devrait faire partie des concurrents de l’Apple Watch SE, une smartwatch abordable qu’Apple a présentée il y a quelques mois.

Xiaomi n’a pas fait de grande annonce, mais a directement publié les caractéristiques de la Mi Watch Lite sur sa boutique en ligne. Et pour le moment, le prix n’est pas connu. Cependant, d’après nos confrères de GSMArena, la Mi Watch Lite devrait être une version sous marque Xiaomi de la montre Redmi Watch. En Chine, cette dernière coûtait l’équivalent de 45 dollars. Aussi, il est possible que le prix de la Mi Watch Lite soit comparable.

Comme la Mi Watch, cette version Lite a un écran carré qui rappelle l’Apple Watch. Cet écran, de type TFT, a une diagonale de 1,4 pouce et peut ajuster automatiquement la luminosité.

Toutes les fonctionnalités basiques pour vous encourager à faire de l’exercice

Bien entendu, le principal intérêt des montres comme celle-ci est le suivi de l’exercice physique. Et la Mi Watch Lite dispose de 11 modes différents, dont le cyclisme, la marche, le trekking, le jogging ou encore la nage. Par ailleurs, le produit a une résistance à l’eau 5 ATM.

Pour le suivi des activités physiques, la montre a un compas, un système de positionnement GPS+GLONASS, un accéléromètre, un gyroscope, et un baromètre. Sinon, la Mi Watch Lite est aussi capable de mesurer la fréquence des battements cardiaque.

En substance, on a toutes les fonctionnalités de bases, mais pas les fonctionnalités plus avancées comme l’ECG ou le niveau d’oxygène dans le sang qui sont disponibles sur des produits qui coûtent plus cher. Concernant la santé, la Mi Watch Lite de Xiaomi propose tout de même des fonctionnalités comme le suivi du sommeil et des battements cardiaques, des exercices de respiration, et il y a aussi un tableau sur une app pour smartphones qui résume les données collectées.

L’autonomie de cette nouvelle montre Xiaomi est très intéressante. En effet, celle-ci aurait une autonomie de 9 jours en usage normal. Mais si vous utilisez les fonctionnalités sportives avec GPS en permanence, cette autonomie est de 10 heures.

Une montre qui risque de cartonner

Pour le moment, on ne sait pas quand Xiaomi va commercialiser cette nouvelle montre. Mais en tout cas, celle-ci pourrait avoir un certain succès grâce à son prix abordable, à un moment où la demande pour les accessoires connectés continue d’augmenter malgré la crise sanitaire.

En réalité, il est possible que de plus en plus de personnes veuillent s’acheter des produits comme les montres connectées, car le COVID-19 leur a fait prendre conscience qu’il est important de rester en bonne santé. Et il est possible que d’autres personnes s’achètent des montres et d’autres accessoires à cause d’un effet lipstick (« rouge à lèvres » en anglais).

Comme l’explique un article de Wikipédia : « L’effet rouge à lèvres est la théorie selon laquelle, face à une crise économique, les consommateurs seront plus disposés à acheter des produits de luxe moins coûteux. Au lieu d’acheter des manteaux de fourrure coûteux, par exemple, les gens achèteront du rouge à lèvres coûteux. »