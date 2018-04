Xiaomi vient de présenter un concurrent pour Google Assistant et Siri

Xiaomi a développé sa propre assistante virtuelle baptisée Xiao Ai. Mais il semblerait que le constructeur n’ait conçu ce produit que pour le marché chinois.

A l’heure des assistantes connectées, Xiaomi décide de lancer sa propre IA pour proposer une alternative à Siri et Google Assistant en Chine. Baptisée Xiao Ai, celle-ci fonctionne plus ou moins de la même manière que les IA de Google, d’Apple ou d’Amazon.

Cependant, ce service semble avoir été taillé sur mesure pour le marché chinois. Par exemple, sur cette vidéo mise en ligne par le constructeur, on voit comment Xiaomi a intégré la plateforme WeChat sur Xiao Ai. Avec cette IA, le constructeur bénéficie, en plus, d’une interface vocale pour sa gamme d’objets connectés. Dans la vidéo, on voit aussi que côté design, Xiaomi s’est même un peu inspiré de Google Assistant.

D’après notre confrère The Verge, Xiao Ai est préinstallé sur le Mi Mix 2S, le mobile haut de gamme récemment lancé par le constructeur chinois. Et l’IA sera également proposée sur d’autres smartphones Xiaomi via une mise à jour de la version chinoise du système d’exploitation MIUI. Pour le moment, Xiaomi ne compte pas déployer Xiao Ai dans les pays comme l’Inde, où il fait pourtant partie des leaders du marché des smartphones.

Huawei développerait aussi une IA spécialement conçu pour la Chine alors que le constructeur utilise déjà Google Assistant et Amazon Alexa dans les autres pays.