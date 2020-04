Xiaomi voudrait aussi lancer un smartphone pliable à clapet

Xiaomi n’a jamais caché son intérêt pour les smartphones pliables. D’ailleurs, il est étonnant que le constructeur chinois n’en vende pas encore étant donné qu’en 2019, celui-ci a déjà montré un prototype. Mais si ce prototype était un smartphone qui se plie en trois, le premier smartphone pliable commercialisé par Xiaomi pourrait être un smartphone à clapet comme le Motorola Razr ou bien le Galaxy Z Flip de Samsung.

En effet, d’après un article publié par XDA, qui relaie le média ZDNet Korea, Xiaomi aurait demandé à Samsung Display de lui fournir des écrans pliables pour un appareil à clapet comme le Galaxy Z Flip. Cependant, Xiaomi pourrait également se fournir auprès de LG Display, qui serait déjà le fournisseur de Huawei pour les écrans pliables.

Xiaomi va-t-il enfin se lancer ?

XDA indique également que la production en masse du smartphone pliable à clapet de Xiaomi pourrait débuter au second semestre 2020. Et pour le moment, on ne sait pas quand cet appareil pourrait être lancé.

Mais bien entendu, étant donné que toutes ces informations proviennent d’une source non officielle, celles-ci sont encore à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, outre le fait que Xiaomi s’intéresse beaucoup aux smartphones pliables, le constructeur aurait également, au moins, un brevet pour ce type d’appareil (un brevet qui nous donne une idée du design que pourrait avoir un smartphone à écran pliable et à clapet de Xiaomi).

Étant donné que Xiaomi accorde toujours une attention particulière au rapport qualité/prix sur ses produits, on pourrait s’attendre à ce que son premier smartphone pliable soit un peu moins cher que les modèles qui sont actuellement disponibles sur le marché et qui coûtent souvent plus cher qu’un smartphone classique haut de gamme.

Et alors que Xiaomi pourrait donc enfin lancer son premier smartphone pliable, Samsung, de son côté, serait déjà en train de préparer son troisième modèle. En effet, après le Galaxy Fold lancé en 2019, puis le Galaxy Z Flip, le constructeur s’apprêterait à lancer le Galaxy Fold 2 (qui aurait un taux de rafraichissement de 120 Hz et un stylet S Pen).