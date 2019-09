YouTube assure que les YouTubeurs garderont finalement le badge « vérifié »

Il y a quelques jours, YouTube annonçait qu’il revoyait sa politique concernant les badges « vérifiés », des symboles qui assurent l’authenticité d’une chaîne sur la plateforme de vidéos. L’annonce a fait parler d’elle puisque certaines chaînes disposant d’une communauté conséquente risquaient pourtant de perdre le précieux marqueur.

YouTube fait marche arrière

Finalement, YouTube est revenu sur sa décision quelques jours plus tard en annonçant qu’il revenait sur sa décision. Susan Wojcicki, PDG de YouTube, s’est également excusée. Dans un récent billet dédié au sujet, la plateforme de vidéos a donc indiqué à ce sujet que « les chaînes qui ont actuellement la vérification vont maintenant le garder sans appel ».

En ce sens, YouTube indique également qu’il rouvrira son processus de vérification dès le mois prochain. Toutes les chaînes disposant de plus de 100 000 abonnés pourront alors s’y soumettre. Pour rappel, le service américain vérifiera plusieurs critères en plus de l’identité des créateurs des contenus. Celui-ci se concentrera également sur l’authenticité de la chaîne et le fait que celle-ci ait été complétée par plusieurs informations comme la description, l’icône, l’activité régulière et le fait d’être en public.

Pour ce qui est de l’authenticité, YouTube précise : « Votre chaîne doit représenter le véritable créateur, la marque ou l’entité que vous prétendez être. Nous examinerons divers facteurs pour vous aider à vérifier votre identité, et nous pourrions aussi vous demander des renseignements ou des documents supplémentaires ».

D’autre part, YouTube a indiqué que le design du badge « Vérifié » allait aussi changer de design afin d’être plus lisible et de ne pas être apparenté à « une approbation du contenu » par la plateforme. Celui-ci remplacera donc le badge, mais aussi la note de musique qui aide à représenter les artistes sur le service.