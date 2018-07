YouTube déploie enfin son mode Incognito

YouTube aurait finalement décidé de déployer le mode Incognito sur son application Android après des mois de tests. Comme le mode privé de Google Chrome, celui de YouTube sur Android permet de ne pas enregistrer l’historique de recherche et celle des vidéos regardées. Mais certaines fonctionnalités, comme les abonnements, sont également inaccessibles lorsque le mode Incognito est activé.

Bien que YouTube soit considéré comme une plateforme assez sûre, il est possible que vous ne souhaitiez pas que toutes vos activités sur celles-ci soient enregistrées dans votre historique de recherche et de vidéos. Aussi, afin de répondre à ce besoin, YouTube teste depuis quelques mois un mode Incognito qui, comme sur le navigateur Google Chrome, permet de cacher les activités.

Et aujourd’hui, d’après notre confrère 9to5Google, YouTube a commencé à déployer cette fonctionnalité chez tous les utilisateurs de son application Android, sur la dernière version de cette appli.

Cachez ces recherches que je ne saurais voir

En substance, quand vous voulez cacher vos recherches, au lieu de vous déconnecter ou de désactiver l’historique dans les paramètres, il vous suffira d’activer le nouveau mode Incognito (appuyez sur votre profil pour voir le nouveau bouton).

Cependant, comme sur les navigateurs, le mode Incognito ne permet pas d’avoir une protection totale. Sur Chrome, même si vous activez le mode Incognito, votre activité peut encore être visible par « votre employeur ou votre fournisseur d’accès internet ». Mais si c’est pour cacher des fantasmes inavouables ou à votre campagne un peu trop jalouse que vous avez passé deux heures sur la chaîne YouTube de votre ex, le mode Incognito devrait déjà faire l’affaire.

Bien entendu, lorsque vous activez ce mode, certaines fonctionnalités de YouTube disparaissent. Par exemple, en mode Incognito, vos abonnements, votre boite de réception et votre bibliothèque ne sont plus accessibles. Et si vous souhaitez ajouter une vidéo à l’une de vos playlists, il vous sera demandé de désactiver le mode pour pouvoir le faire.

Enfin, il est à noter que le mode Incognito de YouTube se désactive automatiquement quand vous êtes inactif pendant un moment.