Voici le classement des 10 meilleures publicités de 2017 sur YouTube

YouTube a dévoilé le classement des publicités les plus populaires en France en 2017. Après les sportifs en 2016, ce sont les stars et l’humour qui ont été plébiscités cette année.

Comme chaque année, YouTubea dévoilé la liste des meilleures publicités qui ont été diffusée sur la plateforme, autrement dit celles qui ont obtenu le plus de vues. Ce classement concerne uniquement la France et pour ce cru 2017, les publicités qui auront le plus marqué les esprits sont celles qui ont mis en scène des personnalités connues du grand public.

Babybel devant Miss Dior et Peugeot

Le grand gagnant est donc Babybel et ses Super Fromages Babybel qui ont su marquer les esprits grâce à beaucoup d’humour. Ils sont donc bien plus forts que Natalie Portman et Mika qui complètent le podium avec respectivement Miss Dior – The new Eau de Parfum et Peugeot 108 x Mika – Colorful Technology.

Ces 10 publicités comptabilisent plus de 156 millions de vues dans le monde entier.

Le top 10 des publicités

Si quelques campagnes font figure d’exception, ce top 10 voit surtout les célébrités reprendre du poids dans le monde de la publicité avec en têtes d’affiche Miss Dior avec Natalie Portman, Peugeot avec Mika et Apple avec Dwayne « The Rock » Johnson. Le classement a été établi grâce à un algorithme capable de détecter les publicités visionnées volontairement sur la plateforme par les Français. L’intérêt des utilisateurs prenait ainsi en compte le nombre de vues payées, les vues organiques et la rétention de l’audience.

Voici donc le classement 2017 :